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КСП: необоснованные расходы АО и ГУПов превысили 277 млн
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КСП: необоснованные расходы АО и ГУПов превысили 277 млн 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Выездное расширенное заседание комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям областного Совета Орловской области состоялось накануне, 12 апреля.
О деятельности Контрольно-счётной палаты в 2017 году отчитался председатель Иван Левин. По его информации, проверка эффективности использования бюджетных средств при госзакупках выявила нарушения на сумму 1,3 млрд рублей. Большую часть нарушений выявлена в дорожном строительстве.
Также проблемы выявлены и при проверке деятельности акционерных обществ и ГУПов. Анализу подверглась деятельность ГУП «Орёлпромэксплуатация», АО «Орёлгортеплоэнерго», АО «Областной телерадиовещательный канал», ГУП ОО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод „Орловский“.
Всего было проверено порядка 474 млн рублей. Нарушений законодательства в финансовой сфере было выявлено более чем на 383 млн рублей. Сумма необоснованных расходов превысила 277 миллионов.
Также Левин обратил внимание на постоянные жалобы орловцев на ремонт многоквартирных домов и дворовых территорий.
Руководитель КСП сообщил депутатам, что план работы на 2018 год, основанный на поручениях облсовета, сформирован. Действия будут системными и затронут все отрасли и направления расходования средств.
Сообщение КСП: необоснованные расходы АО и ГУПов превысили 277 млн появились сначала на РИА 57.
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