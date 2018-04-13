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Россия может запретить ввоз техники, продуктов и лекарств из США
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Россия может запретить ввоз техники, продуктов и лекарств из США 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россия может запретить ввоз техники, алкоголя, табака и лекарств из США, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, комментируя внесённый в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США.
«В ответ на акты недружественного характера США все политические силы Госдумы высказались за необходимость введения ответных мер экономического и политического характера», — сказал Иван Мельников. В законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения является США или другие страны, которые поддерживают меры, принятые американцами по отношению к России.
«Речь идёт об алкогольной и табачной продукции, прекращении или приостановлении международного сотрудничества Российской Федерации и российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли», — пояснил Иван Мельников. В законопроекте также говорится о лекарственных средствах, запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества, запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения.
По словам Мельникова, законопроектам даётся поручение Правительству и высшим должностным лицам субъектов Федерации проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров, работ и услуг американского происхождения. «Мы не раз говорили о том, что подобные запреты со стороны США являются стимулом для российской экономики», — сказал Иван Мельников. Он подчеркнул, что в КПРФ уверены, что и в этот раз это будет стимулировать её развитие.
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