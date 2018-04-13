Россия может запретить ввоз техники, продуктов и лекарств из США

Россия может запретить ввоз техники, алкоголя, табака и лекарств из США , заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников , комментируя внесённый в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США.

«В ответ на акты недружественного характера США все политические силы Госдумы высказались за необходимость введения ответных мер экономического и политического характера», — сказал Иван Мельников. В законопроекте речь идёт о запрете или ограничении ввоза продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения является США или другие страны, которые поддерживают меры, принятые американцами по отношению к России.

«Речь идёт об алкогольной и табачной продукции, прекращении или приостановлении международного сотрудничества Российской Федерации и российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли», — пояснил Иван Мельников. В законопроекте также говорится о лекарственных средствах, запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества, запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения.