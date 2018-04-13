Ещё
Строительство школы в Заволжье вызвало беспокойство депутатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство школы в Заволжье вызвало беспокойство депутатов 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Строительство школы на улице Суслова, 8 будут контролировать костромские депутаты, узнал KOSTROMA.TODAY. Народные избранники беспокоятся, удастся ли завершить строительство в срок.
Напомним, новая школа сможет принять 1 тысячу учеников, здание строит ульяновская компания ООО «СМУ Строй — Прогресс». Школу должны построить до конца 2019 года. Кстати, читатели KOSTROMA.TODAY, которые живут в Заволжье, еще в феврале беспокоились: почему на площадке, на их взгляд, ничего не происходит. Понятно, что зимой строительные работы проводить проблематично. С приходом весны на площадке начались активные работы.
По сообщению пресс-службы областной думы, 10 апреля ход строительства обсудили на заседании комитета по образованию и культуре областной думы. Депутаты предостерегли подрядчика от отставания по срокам. В частности, их беспокоит, не помешает ли ремонт моста, который может замедлить доставку грузов.
Однако, по словам представителя подрядчика, ремонт моста подрядчик учел и сроки контракта отодвигать не намерен.
Сейчас начаты первичные строительные работы — выполнено ограждение территории, установлены временные сооружения, убран кустарник, выполняются работы по устройству фундаментов, завершены динамические испытания свай, ведется устройство площадки для их складирования.
На это неделе началась забивка свай.
Kostroma.Today: последние новости
«Тотальный диктант»: стала известна тема текста Центробанк отнял лицензию у «Конфидэнс Банка» Новый причал появится в Костроме этим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»405
Рыбке настал конец108
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля60
Умер юморист Андрей Жмакин10
Москва решила ответить на санкции США286
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение