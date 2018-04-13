Строительство школы в Заволжье вызвало беспокойство депутатов

Строительство школы на улице Суслова, 8 будут контролировать костромские депутаты, узнал KOSTROMA.TODAY. Народные избранники беспокоятся, удастся ли завершить строительство в срок.

Напомним, новая школа сможет принять 1 тысячу учеников, здание строит ульяновская компания ООО «СМУ Строй — Прогресс». Школу должны построить до конца 2019 года. Кстати, читатели KOSTROMA.TODAY, которые живут в Заволжье , еще в феврале беспокоились: почему на площадке, на их взгляд, ничего не происходит. Понятно, что зимой строительные работы проводить проблематично. С приходом весны на площадке начались активные работы.

По сообщению пресс-службы областной думы, 10 апреля ход строительства обсудили на заседании комитета по образованию и культуре областной думы. Депутаты предостерегли подрядчика от отставания по срокам. В частности, их беспокоит, не помешает ли ремонт моста, который может замедлить доставку грузов.

Однако, по словам представителя подрядчика, ремонт моста подрядчик учел и сроки контракта отодвигать не намерен.

Сейчас начаты первичные строительные работы — выполнено ограждение территории, установлены временные сооружения, убран кустарник, выполняются работы по устройству фундаментов, завершены динамические испытания свай, ведется устройство площадки для их складирования.

На это неделе началась забивка свай.