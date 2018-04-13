С наступлением теплых дней москвичи могут встретить в природных зонах столицы бобров

Москве с наступлением теплых дней свои жилища стали чаще покидать бобры, жители города нередко могут встретить грызунов, гуляя по природным территориям столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«Гуляя по природным территориям Москвы, можно заметить возле водоемов «карандашики» — остроконечные пеньки — результат работы бобров после того, как утащат в воду небольшие сочные ветки. В теплое время года москвичи нередко могут видеть и самих грызунов. Весной с наступлением теплых дней бобры начинают ежедневно покидать свои жилища, и со временем продолжительность их вылазок увеличивается», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бобры живут в домах — хатках, которые строят сами. В диких лесах звери еще сооружают плотину, чтобы сделать для себя заводь, где им было бы удобно существовать. Классическую бобровую плотину в Москве можно увидеть на территории памятника природы «Долина реки Химки». Хатки бобры строят в тех местах, где не могут выкопать норы. Как правило, это заболоченные участки, где нет подходящих берегов. Для проживания в Москве бобры также облюбовали берега водоемов, в частности, в Серебряном бору, на Строгинском мысе, в долине реки Сходни в Куркине.

«На особо охраняемой природной территории регионального значения «Природно-исторический парк „Покровское-Стрешнево“, в границах памятника природы „Долина реки Химки“ более 10 лет обитает семья бобров. На сегодняшний день их микропопуляция состоит из восьми особей и занимает участок акватории реки протяженностью около 1,2 километра. Они без боязни подплывают к людям, вылезают на берег, охотно берут подкормку и позволяют себя фотографировать», — добавил собеседник агентства.

По его словам, зимой активность бобров сильно снижается, но именно в это время года происходит их размножение. Брачный сезон длится с середины января до конца февраля и проходит подо льдом в хатке. Детеныши рождаются, когда становится намного теплее и вокруг появляется больше доступной пищи.

«Специалисты «Мосприроды» призывают местных жителей не приучать животных к поеданию овощей и фруктов, так как они могут перестать искать традиционную для них пищу и погибнуть. Подходить близко к бобрам и гладить животных также не рекомендуется, так как они, в первую очередь самки, защищая потомство, могут покусать или поцарапать. Владельцам собак рекомендовано держать их в наморднике и не спускать с поводка, чтобы они не напали на диких животных», — добавил собеседник агентства.