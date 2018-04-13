Эксперты КЭФ: развитие авиации позволит интегрировать регионы Сибири в единый комплекс

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Интеграция регионов Сибири в единый социально-экономический комплекс невозможна без развития полноценной региональной авиационной сети, сообщил в пятницу на заседании круглого стола «Потенциал региональной интеграции для бизнеса», который прошел в рамках Красноярского экономического форума, генеральный директор акционерного общества «ЭРА Групп» Алексей Васильченко

"Перспектива развития авиации исключительно важна для Сибири ввиду огромных расстояний, ввиду того, что это, наверное, единственный всесезонный вид транспорта для целого ряда отдельных населенных пунктов, поэтому вопрос развития региональной авиации очень-очень важен", — сказал он.

Для решения этого вопроса есть два интеграционных проекта, которые на заседании круглого стола предложил генеральный директор компании. Эти проекты касаются появления единой системы региональных авиаперевозок и создания в Сибири крупного международного транспортно-логистического узла. По мнению Васильченко, это может «существенно повысить потенциал макрорегиона Сибирь и позволит интегрировать его в международную сеть логистики».

По словам Егора Васильева, председателя комитета по бюджету и экономической политике законодательного собрания Красноярского края , интеграция регионов Сибири на общероссийский и мировой рынок принесет положительный эффект при соблюдении ряда условий, которые позволят помочь бизнесу развиваться.

"Нам, безусловно, нужны рынки для нашей продукции, нам, безусловно, нужны технологии Мы, конечно же, хотим интегрироваться… и в конечном итоге получать те экономические эффекты, которые напрямую должны получать — экономический рост, новые рабочие места и, соответственно, вовлеченность в мировые технологические цепочки", — сказал он.

По мнению Александра Калинина, президента общероссийской общественной организации «Опора России», при обсуждении возможностей свободной торговли нельзя забывать о развитии в регионах малого и среднего бизнеса. «Если мы говорим о региональной интеграции, то прежде всего, интеграция будет тогда, когда уровень предпринимательской активности в стране увеличится на порядок, а для этого нужно вовлекать людей в бизнес», — отметил он.

Выбор правильного пути

Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области , подчеркнул важность выбора правильного пути развития для каждого региона в зависимости от его сильных сторон. «Мы готовы к экспорту того, что сейчас в тренде — это экономика знаний, IT-технологии, то, что у нас очень развито, и мы заинтересованы в этом сотрудничестве, тем более что по многим из этих направлений возможна работа по удаленному доступу», — сказал он.

Помочь в принятии таких решений может Агентство по технологическому развитию. Как рассказал его генеральный директор Максим Шерейкин , агентство сейчас является одним из инструментов для технологической интеграции российских и зарубежных компаний, для этого есть определенная база готовых решений, которые работают по всему миру. «Наша задача — обеспечить российским компаниям доступ к наилучшим мировым технологиям», — отметил он.