GLOSFER заключила партнёрское соглашение с Frankfurt School Blockchain Center (FSBC)

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея , 12 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Южнокорейская блокчейновая компания GLOSFER, возглавляемая генеральным директором Ким Тхэвоном (Taewon Kim), объявила о заключении официального партнёрского соглашения с Frankfurt School Block Chain Center (FSBC).

В рамкаха данного соглашения, руководитель FSBC д-р Филип Санднер (Philip Sandner) присодинился к команде HYCON в качестве консультанта.

Франкфуртская школа финансов и управления не только входит в число ведущих бизнес-вузов Германии , но и пользуется международным признанием; в 2017 году учебное заведение заняло 35-е место в Мировом рейтинге программ МВА, составленным Financial Times (FT), и стало лидером среди немецких вузов согласно региональному рейтингу QS Global 100 EMBA.

Посредством данного партнёрства ведущая блокчейновая компания Южной Кореи GLOSFER получит возможность сотрудничать с престижной Франкфуртской школой финансов и управления в стремлении продвигать отрасль блокчейна и осуществлять совместные НИОКР. В первоочередные задачи FSBC войдут исследования и подготовка специалистов по блокчейну, создание сообществ и изучение отраслевых тенденций.

Генеральный директор GLOSFER Ким Тхэвон отметил: «GLOSFER с нетерпением ждёт возможности развивать новые блокчейновые технологии, вносить вклад с продвижение отрасли и проводить совместные проектно-конструкторские и научно-исследовательские изыскания под руководством д-ра Санднера из FSBC».

Заместитель главы Команды HYCON в компании GLOSFER Джейсон Френч (Jason French) добавил: «Партнёрство с FSBC будет направлено на развитие блокчейновых теорий и продвижение исследований в сфере инновационных структур вроде блокчейна HYCON на базе DAG, использующего алгоритм SPECTRE для обеспечения стабильности. Подобные решения наглядно демонстрируют концепцию блокчейна и повышают доверие к блокчейновым технологиям, повышая прозрачность и саморегулирование компаний государственного и частного сектора».

О компании GLOSFER: GLOSFER — ведущий южнокорейский поставщик блокчейновых технологий и сервисов. Опираясь на свой опыт в качестве блокчейнового предприятия первого поколения, GLOSFER стремится расширять свою деятельность в различных отраслях как отечественного, так и международного рынка, используя инновационные технологии и сервисы, включая блокчейновую PHP API-платформу PACKUTH, а также свои онлайновые и оффлайновые площадки для торговли криптовалютами. В преддверии реализации Infinity Project на базе валюты HYCON компания работает над созданием криптовалютной экосистемы, одновременно внося вклад в развитие прозрачного и равноправного сообщества, основанного на технологическом сотрудничестве общественных организаций.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/676298/Glosfer_Hycon_FSBC_cooprations.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Минсён Хван (Minseon Hwang), менеджер по вопросам бизнес-маркетинга, GLOSFER, +82-2-6478-7000, hms@glosfer.com; Бина Чо (Bina Cho), креативный директор компании Chris & Partners — партнёра GLOSFER, +82-2-375-4620, glosfer@chrisnp.co.kr