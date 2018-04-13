Ещё
В ЕП предложили лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, сообщили СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЕП предложили лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 13 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Комитет гражданских свобод Европарламента в июне проголосует по предложению применить к Венгрии за отход от демократических норм 7-ю статью договора о Евросоюзе, результатом может стать лишение страны право голоса в Совете ЕС, сообщил в пятницу информационный ресурс EurActiv.
Интернет-платформа EurActiv занимается освещением и анализом тенденций в европейской политике. Компания, работающая под бельгийской юрисдикцией, основана в 1999 году и в настоящее время ее материалы выходят на 12 языках. На портале СМИ указывается, что ресурс «не занимается лоббизмом и не связан с какой-либо политической или религиозной группой».
"Депутаты Европарламента требуют запустить процедуру о нарушении законодательства (ЕС) в отношении Венгрии за нарушение «основных ценностей ЕС» всего через несколько дней после успеха премьер-министра (Венгрии) Виктора Орбана", — пишет EurActiv.
В ЕС Орбана, чья партия одержала убедительную победу на недавних парламентских выборах в Венгрии, зачастую называют «пророссийски настроенным популистом».
По данным интернет-ресурса, проект решения ЕП с соответствующим призывом к главам государств и правительств стран-членов ЕС подготовила член фракции «зеленых» Джудит Сарджентини.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке в Будапеште во время парламентских выборов в Венгрии
"Комитет проведет голосование по предложению Сарджентини в июне. Затем доклад будет поставлен на голосование (Евро) парламентом в сентябре", — пишет интернет-ресурс. Для того, чтобы решение обрело юридическую силу, за него должно проголосовать абсолютное большинство депутатов ЕП.
В подготовленном Сарджентини докладе приводятся 12 допущенных Венгрией, по мнению ее автора, нарушений законодательства ЕС. В их числе — ослабление Конституционного суда и судебной системы, коррупция, ограничения фундаментальных свобод, запугивание средств массовой информации, неправительственных организаций и научно-исследовательских учреждений, а также нарушения прав беженцев и меньшинств.
Ранее источник РИА Новости в ЕП сообщил, что часть членов фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы ассамблеи, выступают за вывод из состава парламентской группы членов партии ФИДЕС, возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам собеседника агентства, «часть членов фракции, но не большинство, выступают за вывод депутатов от ФИДЕС, а другая часть считает, что в этом случае фракция рискует лишиться политических рычагов контроля за господином Орбаном».
В состав фракции ЕНП сегодня входят 12 представителей ФИДЕС.
РИА Новости: последние новости
Сергей Шнуров записал новый сингл на свое 45-летие Ответ РФ на санкции США затрагивает атом, авиастроение и ракетные двигатели Россия намерена привлекать инвестиции из стран, не поддерживающих США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»405
Рыбке настал конец108
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля60
Умер юморист Андрей Жмакин10
Москва решила ответить на санкции США286
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение