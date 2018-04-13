В ЕП предложили лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, сообщили СМИ

Интернет-платформа EurActiv занимается освещением и анализом тенденций в европейской политике. Компания, работающая под бельгийской юрисдикцией, основана в 1999 году и в настоящее время ее материалы выходят на 12 языках. На портале СМИ указывается, что ресурс «не занимается лоббизмом и не связан с какой-либо политической или религиозной группой».

"Депутаты Европарламента требуют запустить процедуру о нарушении законодательства (ЕС) в отношении Венгрии за нарушение «основных ценностей ЕС» всего через несколько дней после успеха премьер-министра (Венгрии) Виктора Орбана ", — пишет EurActiv.

В ЕС Орбана, чья партия одержала убедительную победу на недавних парламентских выборах в Венгрии, зачастую называют «пророссийски настроенным популистом».

По данным интернет-ресурса, проект решения ЕП с соответствующим призывом к главам государств и правительств стран-членов ЕС подготовила член фракции «зеленых» Джудит Сарджентини.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке в Будапеште во время парламентских выборов в Венгрии

"Комитет проведет голосование по предложению Сарджентини в июне. Затем доклад будет поставлен на голосование (Евро) парламентом в сентябре", — пишет интернет-ресурс. Для того, чтобы решение обрело юридическую силу, за него должно проголосовать абсолютное большинство депутатов ЕП.

В подготовленном Сарджентини докладе приводятся 12 допущенных Венгрией, по мнению ее автора, нарушений законодательства ЕС. В их числе — ослабление Конституционного суда и судебной системы, коррупция, ограничения фундаментальных свобод, запугивание средств массовой информации, неправительственных организаций и научно-исследовательских учреждений, а также нарушения прав беженцев и меньшинств.

Ранее источник РИА Новости в ЕП сообщил, что часть членов фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы ассамблеи, выступают за вывод из состава парламентской группы членов партии ФИДЕС, возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам собеседника агентства, «часть членов фракции, но не большинство, выступают за вывод депутатов от ФИДЕС, а другая часть считает, что в этом случае фракция рискует лишиться политических рычагов контроля за господином Орбаном».

В состав фракции ЕНП сегодня входят 12 представителей ФИДЕС.