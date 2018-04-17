В Китае заявили об отсутствии влияния конфликта с США на экономику страны

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости . Торговый конфликт США не окажет влияния на экономику Китая и ее развитие, заявил во вторник начальник отдела общей статистики национальной экономики государственного статистического бюро Китая Син Чжихун.

"Я знаю, что вам всем интересно то, как будут дальше развиваться торговые противоречия между Китаем и США и как это может повлиять на экономику Китая. Я хочу сказать, что на протяжении многих лет экономика Китая демонстрировала хороший прогресс, при этом сохраняя стабильность и устойчивость. Торговые противоречия не окажут влияния на экономику Китая или на ее импульс развития. Китайская экономика в высокой степени гибкая, это означает, что она может легко приспособиться к изменениям", — заявил на брифинге Си Чжихун.

Он подчеркнул, что экономика Китая обладает высокой устойчивостью, у есть хорошие перспективы для дальнейшего развития.

Чиновник добавил, что США проигнорировали правила международной торговли, что привело к торговому конфликту между Китаем и США.

"Подобный односторонний протекционизм вызвал озабоченность и обеспокоенность во всем мире. Китай выступил решительно против этого. Мы также приняли решительные меры для противодействия действиям США", — отметил Си Чжихун.