Китайская экономика — возможность для глобального развития

Пекин, 13 апреля / Синьхуа / — Ответственное лицо комплексного департамента Государственного статистического управления КНР 12 апреля отметил, что китайская экономика, продолжавшая развиваться в лучшую сторону при сохранении стабильности, энергично содействовала восстановлению мировой экономики, эффективно стимулировала развитие глобальной торговли, предоставив народам всех стран мира небывалые возможности для развития.

Китайская экономика представляет собой ведущую движущую силу глобального экономического роста. Согласно данным статистики, с 2013 по 2016 гг. доля ВВП КНР в общем объеме мировой экономики увеличилась с 12,5 процента до 14,8 процента. За указанный период времени китайская экономика ежегодно росла в среднем на 7,2 процента, что обеспечило свыше 30 процентов прироста мировой экономики в год. По расчетам ГСУ КНР, с 2013 по 2016 гг. без учета влияния китайской экономики, среднегодовые темпы роста мировой экономики замедлялись бы на 0,6 процентного пункта и интенсивность колебаний мировой экономики усиливались бы до 5,2 процента.

Китайский рынок является ключевой силой для обеспечения роста глобального потребления. Согласно данным статистики, с 2013 по 2016 гг. по неизменным долларовым ценам среднегодовой вклад Китая в обеспечение прироста глобального потребления составлял 23,4 процента, в то же время подобный показатель США , Еврозоны и Японии составлял соответственно 23, 7,9 и 2,1 процента. Китай в течение многих лет занимал первое место в мире по числу выездного турпотока.

Китайский импорт сыграл важную роль в перебалансировке мировой экономики. Согласно данным Всемирного банка, если в 2011 году на Китай приходилось 8,4 процента мирового импорта товаров и услуг, то в 2016 году на страну приходилось 9,7 процента. За период с 2011 по 2016 гг. суммарная доля США, Еврозоны и Японии на глобальном рынке импорта товаров и услуг сократилась на 0,4 процентного пункта. В 2017 году был зарегистрирован очередной рост вклада китайского импорта в развитие мировой экономики. Кроме того, Китай в очередной раз установил рекорды по объему импорта сырой нефти, железной руды и соевых бобов, что сыграло важную роль для стабилизации цен на сырьевые товары и стимулирования восстановления экономики стран-поставщиков сырьевых материалов.

Проводимая Китаем политика реформ и открытости предоставляет новые важные возможности для мира. На выдвинутую Китаем инициативу «Пояс и путь» положительно отреагировало множество стран мира, в частности, развивающиеся государства. Перед ними открываются огромные возможности для развития благодаря присоединению к реализации данной инициативы на основе концепции «совместного консультирования, совместного строительства и совместного использования». Колоссальная потребность Китая в сфере услуг и высокотехнологичных производств предоставила небывалые возможности для сотрудничества. По данным Министерства торговли США, в 2017 году в США насчитывалось 910 тыс. рабочих мест в сферах, связанных с экспортом в Китай товаров и услуг.

"Большая численность населения и стабильный экономический рост предоставили предприятиям всего мира огромное пространство для развития. Все больше компаний из развитых стран выходят на рынок Китая с целью получения богатой прибыли путем активизации сотрудничества с Китаем", — сказал этот представитель.

Китай придерживается концепции развития, нацеленной на открытость и взаимодействие, взаимовыгоду и общий выигрыш, выступает за создание сообщества единой судьбы человечества, содействует глобальному общему процветанию, что предоставляет миру все больше возможностей для развития, констатировал он. -0-