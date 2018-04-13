Ещё
Запрет на лекарства, аналогов которых нет в РФ, распространяться не будет — документ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запрет на лекарства, аналогов которых нет в РФ, распространяться не будет — документ 

Авторадио 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Запрет на лекарства, аналогов которых не производится в России, распространяться не будет, следует из проекта ответных мер России в отношении США. Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику Штатов. Документ предполагает запрет или ограничения на ввоз лекарств, продовольствия и алкоголя из США и стран, поддерживающих американские санкции. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что россиянам можно ввозить эти товары лично для себя.
Авторадио: последние новости
ОЗХО завершила изучение инцидента в Солсбери, направит доклад России, другим странам - СМИ Дворкович о твитах Трампа: РФ не готова зависеть от настроения одного человека по утрам В Госдуме обсудят проект об ответных мерах на санкции США
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»402
Рыбке настал конец106
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля60
Умер юморист Андрей Жмакин9
Москва решила ответить на санкции США284
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение