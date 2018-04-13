Запрет на лекарства, аналогов которых не производится в России, распространяться не будет, следует из проекта ответных мер России в отношении США. Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику Штатов. Документ предполагает запрет или ограничения на ввоз лекарств, продовольствия и алкоголя из США и стран, поддерживающих американские санкции. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что россиянам можно ввозить эти товары лично для себя.