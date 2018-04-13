Проект об ответных мерах запрещает участие граждан США в приватизации в РФ 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В проекте против санкций США идёт речь о запрете участия в приватизации имущества в РФ со стороны представителей США, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
"Речь идёт о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", — сказал Мельников журналистам в пятницу.
Проект против санкций США предусматривает возможность правительства ввести ограничительные меры против товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные меры в отношении РФ.