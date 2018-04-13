П. Толстой: Законопроект об ответных мерах на санкции США не коснется лекарств, аналогов которым нет в РФ

Законопроект о действиях Москвы в ответ на антироссийскую политику США не коснется лекарств, не выпускающихся и не имеющих аналогов на территории РФ . Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Отдельно хочу сказать, что специально в проекте закона в плане ограничений оговорено, что лекарственные средства, которые не выпускаются на территории РФ, аналогов которым нет на территории России, не могут попасть под действие этих мер», — сказал П. Толстой.

Он добавил, что с принятием данного закона не будут ограничены права, возможности и свободы граждан России. «Еще раз повторяю, что это вынужданная ответная мера», — подчеркнул он.