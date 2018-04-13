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S&P повысило долгосрочный рейтинг Международного инвестиционного банка до «ВВВ+»
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S&P повысило долгосрочный рейтинг Международного инвестиционного банка до «ВВВ+» 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Международного инвестиционного банка с «ВВВ» до «ВВВ+», прогноз по рейтингу — «стабильный». Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «А-2».
Рейтинги отражают оценку агентством бизнес-профиля банка как «слабого» (главным образом в связи с относительно небольшим размером банка по сравнению с сопоставимыми организациями; негативное влияние на эту оценку оказывает мнение экспертов относительно качества управления в банке) и финансового профиля как «очень сильного», следует из релиза S&P. На основании этих оценок собственная кредитоспособность банка оценивается на уровне «bbb+». Рейтинги банка не включают дополнительных ступеней за счет возможности получения экстраординарной поддержки со стороны акционеров в форме резервной части уставного капитала.
«Мы пересмотрели оценку финансового профиля МИБ с «сильной» на «очень сильную», что обусловило повышение рейтинга банка. Улучшение оценки финансового профиля связано с поддержанием низкого уровня проблемных кредитов (просроченных на 90 и более дней) в последние пять лет — с момента изменения бизнес-модели банка в 2012 году, а также с невысокими расходами на создание резервов и стабильным улучшением качества ликвидных активов», — поясняют аналитики.
«Стабильный» прогноз отражает их мнение о том, что банк продолжит расширять кредитный портфель до запланированных объемов, поддерживая очень сильные показатели капитализации и высокий уровень ликвидности.
Банк проводит операции преимущественно в четырех странах: России (25% кредитного портфеля, самая значительная доля бизнеса), Румынии (11%), Словакии (9%) и Монголии (9%), уточняют в рейтинговом агентстве. МИБ был образован в 1970 году на основании межправительственного соглашения. Акционерами являются девять государств. Основные доли в структуре собственности принадлежат России, Болгарии, Венгрии и Чехии, на которые приходится около 85% оплаченного акционерного капитала. Остальными акционерами являются Куба, Монголия, Вьетнам, Словакия и Румыния. Доминирующее место в структуре собственности занимает Россия, доля которой снизилась до 48% оплаченного акционерного капитала с 58% в 2013-м.
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