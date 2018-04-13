5 программ для успешного бизнеса

Хорошего бизнесмена можно сравнить с механиком, который предугадывает негативные факторы, вносит свои коррективы, дорабатывает — в общем, делает так, чтобы техника служила лучше и дольше. А вот плохой пример бизнесмена — это как ничего не умеющий подсобный рабочий, у которого нет ни опыта, ни инструментария. Кстати, об инструментах: как бы ни был хорош бизнесмен, как бы ни был идеально выстроен его бизнес, без специальных инструментов он как тот же подсобный рабочий. Голыми руками даже гайку не закрутишь, не говоря уже о сложных процедурах. То же самое и в бизнесе: есть желание, есть средства, но нет инструментов — это 90% вероятность банкротства или поглощения. В этой статье мы расскажем о пяти продуктах компании «Простой софт», которая разрабатывает программы, бизнес-приложения, базы данных и оказывает услуги по автоматизации любого бизнеса.

1. Склад и торговля

Бизнесу, связанному с поставками и продажей продукции, требуется софт, который поможет держать склад в порядке. «Склад и торговля» является программой для автоматизации торговли и складского учёта, которая позволяет создавать счета, счета-фактуры, накладные, договоры и другие документы; контролировать наличие и поступление товаров; проводить резервирование; вести учёт продаж, задолженностей клиентов и поставщиков; подсчитывать прибыль и так далее.

Помимо этого, можно работать с прайс-листами, экспортировать и импортировать сведения, обрабатываемые программой, а также синхронизировать данные. Работать в программе «Склад и торговля» можно не только в индивидуальном, но и в сетевом, а также в многопользовательском режиме. В сетевом и многопользовательском режимах можно устанавливать права доступа с ограничением по полям и записям. При этом систему можно визуально настраивать на своё усмотрение: изменять меню, панели инструментов, составлять шаблоны печатных документов.

Отметим, что программу «Склад и торговля» для повышения качества обслуживания и ускорения работы можно интегрировать с торговым оборудованием: например, со сканерами штрих-кодов, пластиковых карт, денежными ящиками, принтерами чеков, терминалами сбора данных и так далее. Скачать и попробовать программу для автоматизации торговли и складского учёта «Склад и торговля» →

2. PsPhone

Множество компаний уже отказалось от обычной телефонии, отдав предпочтение технологии IP. Эта технология позволяет не только экономить, но и повысить качество связи, так как звук передаётся данными через интернет без потерь. «PsPhone» — это виртуальная АТС, которая позволяет настроить корпоративную телефонную сеть высокого качества. Одно из главных отличий при использовании «PsPhone» в том, что звонки по внутренней сети бесплатны. Для внешних вызовов применяются номера, которые предоставляются провайдером SIP-телефонии на выбор бизнесмена. Ещё одно преимущество «PsPhone» — это возможность установки не только на сервер, но и на обычные компьютеры.

«PsPhone» работает в двух режимах: «Клиент» и «Сервер». Режим «Клиент» более подходит для использования в личных целях. В этом режиме можно звонить на внешние номера, осуществлять внутренние звонки и получать всю необходимую информацию о вызове. Также в режиме «Клиент» можно настроить переадресацию на мобильный телефон. Отметим, что в режиме «Клиент» можно осуществлять до трёх вызовов одновременно (один активный — два на удержании). Программа позволяет записывать разговор для удобства и безопасности. Режим «Сервер» больше подходит для крупных корпоративных телефонных сетей. В этом режиме можно устанавливать файл приветствия для всех входящих вызовов, распределять звонки с помощью интерактивного голосового меню, настраивать сценарии звонков, записывать и хранить разговоры. Так же, как и в режиме «Клиент», доступна многоканальная работа. Однако в режиме «Сервер» можно принимать неограниченное число входящих вызовов одновременно.

«PsPhone» можно интегрировать с другими программами «Простой софт» для регистрации входящих звонков, вывода информации о клиенте на форму вызова, установки автоматического открытия карточки клиента при ответе на звонок, а также для просмотра статистики вызовов. Интеграция позволяет хранить всю информацию в одном месте и использовать её для разных целей. Скачать и попробовать виртуальную АТС «PsPhone» →

3. Учёт пациентов

Программа «Учёт пациентов» подходит для бизнесменов, владеющих частными клиниками. С помощью программы можно вести учёт пациентов, результатов обследований и заключений. Отметим, что программа имеет простой интерфейс и сохраняет данные в виде таблицы, что позволяет снизить затраты на обучение персонала. Помимо этого, программа «Учёт пациентов» хранит информацию в текстовом, числовом или графическом вариантах на выбор пользователя. С помощью программы «Учёт пациентов», помимо сохранения картотеки пациентов, составления списков обследований и ведения пользовательских справочников, можно автоматизировать работу специалистов регистратуры, отслеживая оплату услуг.

Интерфейс программы, как уже было сказано выше, дружественный и легко осваивается даже тем человеком, который не работал с подобными системами. Программа позволяет сортировать таблицы по любому полю, группировать одинаковые данные, помечать записи, настраивать правила цветовыделения, строить дерево по любым полям, изменять данные в любых полях, изменять или удалять несколько записей в любой таблице, работать с несколькими файлами баз данных, экспортировать данные в Excel или Word и многое другое.

Программа «Учёт пациентов» избавит клинику от бумажной работы, ускорит процесс и повысит качество обслуживания клиентов. Скачать и попробовать программу для поликлиник и частных клиник «Учёт пациентов» →

4. Простой сайт

«Простой сайт» — это программа для ведения базы данных в браузере. Одно из главных достоинств программы «Простой сайт» — возможность вести корпоративную базу данных с любого компьютера не только на Windows, но и на других операционных системах, в том числе и на мобильных. С помощью «Простой сайт» можно конфигурировать базу данных, создавая новые таблицы, поля, связи и отчёт, публиковать части информации для клиентов, производить авторизацию клиентов и давать доступ к просмотру разрешённой им информации. Работать в программе можно не только в одиночном, но и многопользовательском режиме. Также возможна одновременная работа в Windows-программе и веб-интерфейсе.

Программа «Простой сайт» построена на основе технологии Microsoft ASP.NET, и с её помощью можно получить доступ к базам данных любой конфигурации в веб-интерфейсе браузера, созданным в программах от компании «Простой софт». Программа поддерживает Microsoft Access и SQL Server. В ней есть настройки с размером пейджинга, временем сессии и другими специфическими для веб-версии особенностями.

Отметим, что функционал веб-интерфейса уступает возможностям программы для Windows, и некоторые большие и сложные конфигурации рекомендуется выполнять в Windows-программе. В дальнейшем компания «Простой софт» планирует реализовать пользовательские кнопки, скрипты и другие дополнения, расширяющие функционал программы. Скачать и попробовать программу для ведения базы данных в браузере «Простой сайт» →

5. PsMobile

«PsMobile» позволяет работать с базой данных в удобном интерфейсе на Android-устройствах. «PsMobile» включает в себя серверную и клиентскую часть и может работать как в онлайн-режиме, так и при отсутствии подключения к интернету. В меню списка таблиц программы можно просматривать перечень таблиц базы данных, добавлять новые записи в выбранную таблицу и редактировать их. Программа позволяет сканировать штрихкоды, выбирать значения из справочника при заполнении формы отправки и выполнять другие действия, связанные с ведением баз данных. Кстати, в программе «PsMobile» реализована система синхронизации, позволяющая обмениваться данными между серверной и клиентской частью в режиме реального времени. Программа может работать с MS Access. Скачать и попробовать программу для работы с базой данных с Android-устройств «PsMobile» →

Компания «Простой софт» разрабатывает и другие приложения для упрощения работы бизнеса. Полный список программ можно найти на сайте «Простой софт». Ознакомиться со списком программ для бизнеса от компании «Простой софт» →