Ещё
Жириновский рассказал о работе над ответными мерами на санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский рассказал о работе над ответными мерами на санкции США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство РФ в рамках законопроекта о новых санкциях определит списки граждан США, которым будет запрещён въезд на территорию России, заявил в пятницу журналистам лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
"В законе также есть ряд статей политического характера. Будет введён список, запрещающий въезд на территорию России граждан Соединённых Штатов Америки. И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может, даже являются специалистами высокого класса. Списки все будут определяться правительством", — заявил Жириновский.
Он пояснил, что ограничения коснутся конкретных лиц и в целом выдачи виз.
"Все это будет способствовать тому, чтобы американцы почувствовали, что ответные меры приняты. И я уверен, что все депутаты Государственной Думы поддержат данный закон", — добавил Жириновский.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.
РИА Новости: последние новости
В Госдуме рассказали о целях законопроекта об ответных мерах на санкции США Сергей Шнуров записал новый сингл на свое 45-летие Дворкович раскритиковал "твиттер-дипломатию" Трампа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»379
Рыбке настал конец93
Москва решила ответить на санкции США266
Рыбке настал конец34
Путин знает тайну главного оружия Трампа207
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
11:31
В ГД объяснили отсутствие Зюганова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение