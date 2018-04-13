Жириновский рассказал о работе над ответными мерами на санкции США

"В законе также есть ряд статей политического характера. Будет введён список, запрещающий въезд на территорию России граждан Соединённых Штатов Америки. И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может, даже являются специалистами высокого класса. Списки все будут определяться правительством", — заявил Жириновский.

Он пояснил, что ограничения коснутся конкретных лиц и в целом выдачи виз.

"Все это будет способствовать тому, чтобы американцы почувствовали, что ответные меры приняты. И я уверен, что все депутаты Государственной Думы поддержат данный закон", — добавил Жириновский.