ЦБ выпускает памятную монету

Банк России 13 апреля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Астроном, геодезист В. Я. Струве, к 225-летию со дня рождения (15 апреля 1793 года)» серии «Выдающиеся личности России», сообщили в пресс-службе регулятора.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

«На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации , имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты — «2 рубля», дата — «2018 год», обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», — говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: слева — портрета В. Я. Струве, справа — астрономического инструмента на фоне выполненных в технике лазерного матирования вида фасада здания Пулковской обсерватории и звездного неба, добавили в ЦБ.