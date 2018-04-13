Врио главы Красноярского края: проект «Енисейская Сибирь» требует участия государства

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Реализация проекта Енисейской экономической зоны требует участия федеральных властей в решении проблем, связанных со строительством дорог и мостов. Об этом сообщил журналистам на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Проекты, которые стали базой для выделения этого мегарегиона «Енисейская Сибирь», требуют государственного участия. Участие государства в сибирских проектах — это снятие инфраструктурных ограничений с акцентом на транспорт, поскольку у нас очень большие территории", — сказал Усс.

В качестве примера он привел Высокогорский мост, который необходимо построить для развитиия проекта компании «Полюс Золото» по производству сурьмы. «Если этот проект будет реализован, Россия выйдет на второе место в мире по этому виду продукции, но 7 млрд рублей компания себе позволить не может», — отметил он. Другой пример — необходимость строительства железной дороги от аэропорта Красноярска для перевозки грузов.

Как сообщалось ранее, Высокогорский мост должен стать самой северной переправой (300 км севернее Красноярска) через Енисей. Южнее него расположены четыре автомобильных моста в Красноярске и два возле пригородов краевого центра. Еще один мост связывает южный Минусинск со столицей Хакасии

"Енисейская Сибирь" — мегапроект по совместному развитию трех регионов: Красноярского края Тувы и Хакасии. Был инициирован Уссом в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания экономической зоны поддержал президент России.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.