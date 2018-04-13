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Филиал «Кировэнерго» подвел итоги реализации ремонтной кампании 1 квартала 2018 года
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Филиал «Кировэнерго» подвел итоги реализации ремонтной кампании 1 квартала 2018 года 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» успешно выполнил ремонтную программу первого квартала текущего года.
С января по март проведен капитальный ремонт более 340 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Отремонтированы 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен капитальный ремонт 51 выключателя напряжением 10 кВ.
Особое внимание в ремонтной программе уделено расчистке и расширению трасс воздушных линий электропередачи, а также вырубке деревьев, угрожающих падением на провода. С начала года расчищено более 160 гектар трасс воздушных линий всех классов напряжения. До конца года энергетикам предстоит выполнить расчистку еще свыше 2 300 гектар.
Реализация ремонтной программы филиала только начата. Основные работы на электрооборудовании запланированы на II и III кварталы. Накануне начала массовых работ готовность производственного персонала проверила специальная комиссия, состоящая из числа руководителей и технических специалистов компании. Были проверены теоретические и практические знания методов безопасного производства работ, наличие аттестации и допусков к работам повышенной опасности. Энергетики также проконтролировали исправность всех стационарных и передвижных источников резервного питания и исправное состояние автотранспорта, грузоподъемных машин и различных механизмов, с помощью которых бригады будут проводить ремонты электрооборудования.
В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2018-2019 гг. кировским энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт более 4795 км воздушных линий электропередач напряжением 0,4-110 кВ, отремонтировать 905 трансформаторных подстанций, а также осуществить ремонт 29 крупных подстанций 35-110 кВ.
Ремонтная программа — одно из приоритетных направлений производственной деятельности филиала «Кировэнерго». Ее успешная реализация позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей области.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»
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