Филиал «Кировэнерго» подвел итоги реализации ремонтной кампании 1 квартала 2018 года

С января по март проведен капитальный ремонт более 340 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Отремонтированы 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен капитальный ремонт 51 выключателя напряжением 10 кВ.

Особое внимание в ремонтной программе уделено расчистке и расширению трасс воздушных линий электропередачи, а также вырубке деревьев, угрожающих падением на провода. С начала года расчищено более 160 гектар трасс воздушных линий всех классов напряжения. До конца года энергетикам предстоит выполнить расчистку еще свыше 2 300 гектар.

Реализация ремонтной программы филиала только начата. Основные работы на электрооборудовании запланированы на II и III кварталы. Накануне начала массовых работ готовность производственного персонала проверила специальная комиссия, состоящая из числа руководителей и технических специалистов компании. Были проверены теоретические и практические знания методов безопасного производства работ, наличие аттестации и допусков к работам повышенной опасности. Энергетики также проконтролировали исправность всех стационарных и передвижных источников резервного питания и исправное состояние автотранспорта, грузоподъемных машин и различных механизмов, с помощью которых бригады будут проводить ремонты электрооборудования.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2018-2019 гг. кировским энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт более 4795 км воздушных линий электропередач напряжением 0,4-110 кВ, отремонтировать 905 трансформаторных подстанций, а также осуществить ремонт 29 крупных подстанций 35-110 кВ.

Ремонтная программа — одно из приоритетных направлений производственной деятельности филиала «Кировэнерго». Ее успешная реализация позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей области.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»