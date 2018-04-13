«Конфликт интересов урегулирован»: Прокуратура Дагестана уволила чиновника со связями 

Из-за родственных связей с поста уволен врио статс-секретаря — заместителя министра транспорта, энергетики и связи Дагестана, сообщает прокуратура республики.
Супруга уволенного замминистра является родной сестрой главы ведомства, такие отношения, по мнению прокуратуры, влияют на должностные обязанности чиновников.
«Конфликт интересов урегулирован путем увольнения с государственной гражданской службы врио статс-секретаря — заместителя министра», — сообщает прокуратура в сообщении к врио главы Дагестана.