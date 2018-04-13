Ещё
Алуштинского хирурга обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алуштинского хирурга обвиняют в причинении смерти по неосторожности 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Алуште перед судом предстанет местный хирург, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.
"25 июня 2017 года обвиняемый в приемном отделении ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ» осмотрел пациента, доставленного с переломами ребер. В ходе осмотра не определил показания для госпитализации в стационар с целью необходимого хирургического вмешательства и отказал в госпитализации. Тем самым лишил пациента возможности оказания ему своевременной, полной, адекватной квалифицированной медицинской помощи. В связи с отказом в госпитализации родственниками пострадавший был доставлен по месту жительства, где состояние его здоровья ухудшилось. 27 июня 2017 года потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение больницы, где на следующий день скончался", — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент дело направлено в суд.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, уголовное дело в отношении хирурга было возбуждено в конце января текущего года.
РИА Новости Крым: последние новости
В Госдуму внесен законопроект по ответу США на антироссийскую политику В Симферополь прибыл "Поезд Победы" Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»405
Рыбке настал конец108
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля60
Умер юморист Андрей Жмакин10
Москва решила ответить на санкции США286
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
05:09
Кадыров назвал Сталина террористом
Политика
02:36
Захарова назвала Асада британским парнем
Политика Ближний Восток
04:38
Москва решила ответить на санкции США
Политика
11:31
Зюганов не вышел к журналистам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение