Алуштинского хирурга обвиняют в причинении смерти по неосторожности

"25 июня 2017 года обвиняемый в приемном отделении ГБУЗ РК «Алуштинская ЦГБ» осмотрел пациента, доставленного с переломами ребер. В ходе осмотра не определил показания для госпитализации в стационар с целью необходимого хирургического вмешательства и отказал в госпитализации. Тем самым лишил пациента возможности оказания ему своевременной, полной, адекватной квалифицированной медицинской помощи. В связи с отказом в госпитализации родственниками пострадавший был доставлен по месту жительства, где состояние его здоровья ухудшилось. 27 июня 2017 года потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение больницы, где на следующий день скончался", — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, уголовное дело в отношении хирурга было возбуждено в конце января текущего года.