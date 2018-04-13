Ещё
Александр Усс: «Cибирь станет опорой России на ближайшие годы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Усс: «Cибирь станет опорой России на ближайшие годы» 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Александр Усс, выступая сегодня с приветственным словом к участникам Красноярского экономического форума, напомнил о тех важных для края и для Сибири в целом проектах, которые реализовались в том числе благодаря КЭФ.
«По меркам современного и динамично меняющегося мира 15 лет — это целая эпоха. В эту эпоху были разные времена: уверенный экономический рост, более сложные периоды, выход из которых мы искали в том числе и здесь. Во многом благодаря КЭФ у нас в регионе появилась нефтедобывающая отрасль, был реализован проект Нижнего Приангарья, да и Универсиада во многом обязана форуму», — сказал Усс.
Он подчеркнул, что, оставаясь федеральной и международной дискуссионной площадкой, КЭФ всегда сохранял свое лицо, специфику. А состоит она, по словам Усса, в том, форум всегда был практически ориентированным, прикладным, а принятые на нем решения шли на пользу сибирякам.
И это чрезвычайно важно, отметил врио губерпнатора, подчеркнув особое значение для страны создания макрорегиона Енисейская Сибирь. «Мы уверены, что именно эта территория, этот огромный „континент“ нашей страны может служить той платформой, опираясь на которую Россия обеспечит реализацию амбициозных целей, которые перед ней стоят», — сказал Александр Усс.
Фото: dela.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медведев поддержал проект электрички Санкт-Петербург – Сертолово Вадим Андреев назначен и. о. сити-менеджера Ульяновска Володин: пора ответить на хамское поведение США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США138
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить22
Путин знает тайну главного оружия Трампа266
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии253
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы55
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение