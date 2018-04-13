Александр Усс: «Cибирь станет опорой России на ближайшие годы» 

Александр Усс, выступая сегодня с приветственным словом к участникам Красноярского экономического форума, напомнил о тех важных для края и для Сибири в целом проектах, которые реализовались в том числе благодаря КЭФ.
«По меркам современного и динамично меняющегося мира 15 лет — это целая эпоха. В эту эпоху были разные времена: уверенный экономический рост, более сложные периоды, выход из которых мы искали в том числе и здесь. Во многом благодаря КЭФ у нас в регионе появилась нефтедобывающая отрасль, был реализован проект Нижнего Приангарья, да и Универсиада во многом обязана форуму», — сказал Усс.
Он подчеркнул, что, оставаясь федеральной и международной дискуссионной площадкой, КЭФ всегда сохранял свое лицо, специфику. А состоит она, по словам Усса, в том, форум всегда был практически ориентированным, прикладным, а принятые на нем решения шли на пользу сибирякам.
И это чрезвычайно важно, отметил врио губерпнатора, подчеркнув особое значение для страны создания макрорегиона Енисейская Сибирь. «Мы уверены, что именно эта территория, этот огромный „континент“ нашей страны может служить той платформой, опираясь на которую Россия обеспечит реализацию амбициозных целей, которые перед ней стоят», — сказал Александр Усс.
Фото: dela.ru