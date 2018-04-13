Александр Усс: «Cибирь станет опорой России на ближайшие годы»

Александр Усс , выступая сегодня с приветственным словом к участникам Красноярского экономического форума, напомнил о тех важных для края и для Сибири в целом проектах, которые реализовались в том числе благодаря КЭФ.

«По меркам современного и динамично меняющегося мира 15 лет — это целая эпоха. В эту эпоху были разные времена: уверенный экономический рост, более сложные периоды, выход из которых мы искали в том числе и здесь. Во многом благодаря КЭФ у нас в регионе появилась нефтедобывающая отрасль, был реализован проект Нижнего Приангарья, да и Универсиада во многом обязана форуму», — сказал Усс.

Он подчеркнул, что, оставаясь федеральной и международной дискуссионной площадкой, КЭФ всегда сохранял свое лицо, специфику. А состоит она, по словам Усса, в том, форум всегда был практически ориентированным, прикладным, а принятые на нем решения шли на пользу сибирякам.