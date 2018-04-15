Челябинские ученые создали футболку, которая записывает кардиограмму

Ученые из Челябинска изобрели футболку с функцией ЭКГ. Патент на новое изобретение получила группа исследователей из Южно-Уральского госуниверситета. Созданная ими футболка способна производить непрерывный контроль электрокардиограммы человека.

Известно, что в «умной» футболке размещены специальные датчики, которые позволяют фиксировать сердечный ритм пациента в движении и состоянии покоя.

Кроме того, ученые из ЮУрГУ оснастили инновационную одежду Bluetooth, чтобы передавать полученные сведения прямо на смартфон пользователя.

«В отличие от западных аналогов используются высокочувствительные регистраторы электросигналов, позволяющие получать четкий сигнал через одежду», — цитирует профессора Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Владимира Кодкина Vladtime.

Предполагается, что такая футболка будет полезна как для людей, страдающих заболеваниями сердца, так и для спортсменов, которым важно отслеживать частоту сердечного ритма в процессе тренировок.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Севастополе туристы смогут поплавать в теплом море благодаря изобретению ученого. Выпускник СевГу Владислав Елышев представил онлайн-сервис, на котором в режиме реального времени отображается информация о температуре воды на местных пляжах. По уверениям ученого, точность представленных данных равна ста процентам. Сайт обобщает данные со всего Крымского побережья.

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