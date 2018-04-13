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Потерявший друга гусь сошел с ума и затерроризировал американский городок
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Потерявший друга гусь сошел с ума и затерроризировал американский городок 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Жители американского городка Де Бари, штат Флорида, пожаловались на агрессивного гуся. На ролик с неспокойной птицей обратил внимание новостной портал WKMG ClickOrlando.
По словам местной жительницы Дженнифер Джесал (Jennifer Gesule), гусь доставляет неудобства гражданам уже несколько недель: птица преследует людей и щипает их, также гусь порвал сетки на окнах. «Он бежит за детьми по пути от автобусной остановки до дома или просто пытается напасть на ожидающих автобус людей», — рассказала она.
Тем не менее, Джесал находит оправдание необычному поведению птицы. «У него был друг, а потом он умер. Я не знаю, что с ним случилось, но после этого гусь немного спятил», — добавила женщина. В отличие от соседей, она не считает, что гуся должны забрать в приют для диких животных, так как он «стал неотъемлемой частью района», и советует зоозащитникам найти ему нового друга.
Однако один из жителей подтвердил, что в ближайшее время птицу все же заберут и переселят к другому водоему.
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