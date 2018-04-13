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Омичей зовут на экскурсии по главным историческим местам города
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Омичей зовут на экскурсии по главным историческим местам города 

АиФ-Омск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Бюро «Тобольские ворота», которое действует действующее на базе Омских муниципальных библиотек, запускает цикл экскурсий по местам самых первых застроек Омска, парадным кварталам исторического центра и по территории городских парков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Это отличная возможность познакомиться с памятными местами, связанными с пребыванием на омской земле представителей российской императорской семьи Романовых, Федора Достоевского, Александра Колчака и других знаменитых соотечествеников. Во время экскурсий предполагается посещение храмов, мемориалов, смотровых площадок, природных зон, называемых мест исполнения желаний», — рассказала директор Омских муниципальных библиотек Наталья Чернявская.
Отметим, что все желающие смогут записаться на экскурсию выходного дня, семейную или гостевую экскурсию. Продолжительность пешеходных маршрутов не превышает двух часов.
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