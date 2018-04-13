Для налога на прибыль разрешат учесть турпутевки по РФ для сотрудников

В нижней палате парламента обсуждали проект поправок к НК РФ , по которому юрлица смогут учитывать расходы на турпутевки по РФ для сотрудников и их семей при расчете налоговой базы.

Депутаты приняли поправку, ограничивающую траты, которые можно учесть, рассчитывая налог. Теперь, кроме лимита в 50 тыс. руб. в проекте есть новое правило: затраты на путевки придется считать вместе с тратами на ДМС. Сумму таких затрат, уменьшающих базу по прибыли, авторы инициативы ограничили 6% расходов на оплату труда.