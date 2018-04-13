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Власти ФРГ: Эскалация торговых противоречий угрожает росту мировой экономики
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Власти ФРГ: Эскалация торговых противоречий угрожает росту мировой экономики 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Берлин, 13 апреля /Синьхуа/ — Министерство экономики Германии в четверг обнародовало ежемесячный доклад, отметив, что эскалация противоречий в мировой торговле представляет угрозу для роста мировой экономики.
В докладе говорится, что торговый конфликт не только создаст барьеры в ряде торговых сфер, но также приведет к росту «неопределенности» у компаний, что станет препятствием на пути нынешнего восстановления мировой экономики.
В докладе указывается, что в последнее время отмечено замедление роста экономики Германии. Личное потребление, промышленное производство и доходы снизились за последние месяцы по сравнению с концом прошлого года. В начале этой недели Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало данные о том, что торговый протекционизм привел к падению экспорта в феврале на 3,2 проц. по сравнению с предыдущим месяцем — это максимальный спад с августа 2015 года.
Ассоциация железнодорожной промышленности Германии в четверг заявила, что торговый конфликт привел к 23-процентному сокращению экспорта германских поездов и железнодорожных технологий в 2017 году.
В докладе подчеркивается, что условия для дальнейшего развития экономики Германии и мира останутся благоприятными, нужно лишь сдержать риски торгового протекционизма. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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