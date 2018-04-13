Глава МИД Франции поддержал вступление Румынии в Шенгенскую зону

В пресс-релизе резиденции президента Румынии сообщается, что Жан-Ив Ле Дриан в четверг после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом подчеркнул, что Франция не будет препятствовать вступлению Румынии в Шенгенскую зону.

В нем отмечается, что на встрече Клаус Йоханнис подчеркнул важность вступления Румынии в Шенгенскую зону, выразив надежду на то, что Франция предоставит поддержку в этом деле. Он заявил, что Румынии и Франции необходимо обновить и повысить уровень основных документов двусторонних отношений, чтобы они отражали возросшие общие интересы, позиции и действия двух стран в двусторонних и международных делах.