Глава МИД Франции поддержал вступление Румынии в Шенгенскую зону 

Бухарест, 13 апреля /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг заявил, что его страна поддерживает вступление Румынии в Шенгенскую зону.
В пресс-релизе резиденции президента Румынии сообщается, что Жан-Ив Ле Дриан в четверг после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом подчеркнул, что Франция не будет препятствовать вступлению Румынии в Шенгенскую зону.
В нем отмечается, что на встрече Клаус Йоханнис подчеркнул важность вступления Румынии в Шенгенскую зону, выразив надежду на то, что Франция предоставит поддержку в этом деле. Он заявил, что Румынии и Франции необходимо обновить и повысить уровень основных документов двусторонних отношений, чтобы они отражали возросшие общие интересы, позиции и действия двух стран в двусторонних и международных делах.
Румыния в январе 2007 года стала официальным членом ЕС, все последующие правительства страны рассматривали вступление в Шенгенскую зону в качестве своей приоритетной задачи. Однако из-за возражений некоторых стран-членов ЕС эта цель до сих пор не достигнута. —0—