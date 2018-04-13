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Мэрия рассказала о планах по восстановлению плитки в Нагорном парке
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Мэрия рассказала о планах по восстановлению плитки в Нагорном парке 

АиФ — Алтай 47 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Просевшую в Нагорном парке Барнаула тротуарную плитку будет восстанавливать подрядчик по гарантии.
Напомним, после дождя новая тротуарная плитка, которую уложили в Нагорном парке несколько месяцев назад, пошла волнами, в низине образовались лужи. Как рассказали Политсибру в мэрии, с установлением теплой погоды просевшее основание будут восстанавливать, а затем перекладывать и саму плитку. Работы начнутся уже в мае.
Проблема с «разломом» асфальта, который образовался после просадки грунта на террасах, пока остается. Кстати, существует проблема водоотведения, которой на верхней террасе не предусмотрена. В самом же парке талая вода отводится за счет зеленых насаждений и дренажного лотка верхнего яруса склона. Но, видимо, этого недостаточно, поскольку в марте избавиться от луж и ручьев, которые стекали под саму лестницу, размывая грунт, не удалось.
В итоге подрядчик винит в образовавшихся дефектах проектировщика, а тот видит причину в неправильной эксплуатации. В итоге подрядчика обязали провести обследование.
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