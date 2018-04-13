Ещё
В Кировской области начинается борьба с бешенством диких животных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кировской области начинается борьба с бешенством диких животных 

Vyatka-grad.ru 47 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Уже получена партия в 400 тысяч доз вакцины и формируются маршруты раскладки.
В середине апреля министерство охраны окружающей среды Кировской области начнет работу по борьбе с бешенством — особо опасным смертельным природно-очаговым инфекционным заболеванием, основные переносчики которого среди диких животных — плотоядные хищники: лисица, енотовидная собака и волк.
По данным министерства, в последние годы ареал распространения бешенства в Кировской области значительно расширился и начал стремительно перемещаться из южных районов в северные. Основными методами борьбы с бешенством среди животных является выкладка вакцины и регулирование численности диких плотоядных животных.
Так, ежегодно сотрудники министерства и охотпользователи производят раскладку тысяч доз вакцины на территории охотничьих угодий области.
«В 2018 году раскладка вакцины запланирована на апрель — май, после схода снега и наступления плюсовых температур. Для этого области уже выделена партия в 400 тысяч доз вакцины и сейчас формируются маршруты раскладки. В последующем такая вакцинация будет проведена еще дважды — в июле и октябре», — сообщили в министерстве.
Другой действенный способ по сокращению заболевания — регулирование численности диких плотоядных, особенно в районах, неблагополучных по бешенству, а также в охотугодьях с высокой численностью лисицы и енотовидной собаки.
За три первых месяца 2018 года министерством принято более 50 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов, в целях регулирования численности охотники добыли 27 волков, 134 лисицы и 64 енотовидных собаки.
В ведомстве сообщают, что для предотвращения заражения не следует приближаться к диким животным, подпускать к ним детей, пытаться их поймать, покормить, погладить или взять на руки. В случае, если животное укусило, следует промыть рану водой с мылом, обработать края раны йодом или зелёнкой, наложить стерильную марлевую повязку и немедленно обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику.
В Кирове на базе Центра травматологии работает областной антирабический центр (ул. Менделеева, 17, 5 этаж, кабинет № 511, тел. 8 (8332) 62-39-97).
Фото — kostromavet.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Филиал «Кировэнерго» напоминает: отдых вблизи охранных зон ВЛ – смертельно опасен! Главой Яранского района избрали Дениса Иконникова В Кирове породистую собаку привязали цепью к дереву и бросили в лесу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США143
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа268
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии254
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы55
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение