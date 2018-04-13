В Кировской области начинается борьба с бешенством диких животных

Уже получена партия в 400 тысяч доз вакцины и формируются маршруты раскладки.

В середине апреля министерство охраны окружающей среды Кировской области начнет работу по борьбе с бешенством — особо опасным смертельным природно-очаговым инфекционным заболеванием, основные переносчики которого среди диких животных — плотоядные хищники: лисица, енотовидная собака и волк.

По данным министерства, в последние годы ареал распространения бешенства в Кировской области значительно расширился и начал стремительно перемещаться из южных районов в северные. Основными методами борьбы с бешенством среди животных является выкладка вакцины и регулирование численности диких плотоядных животных.

Так, ежегодно сотрудники министерства и охотпользователи производят раскладку тысяч доз вакцины на территории охотничьих угодий области.

«В 2018 году раскладка вакцины запланирована на апрель — май, после схода снега и наступления плюсовых температур. Для этого области уже выделена партия в 400 тысяч доз вакцины и сейчас формируются маршруты раскладки. В последующем такая вакцинация будет проведена еще дважды — в июле и октябре», — сообщили в министерстве.

Другой действенный способ по сокращению заболевания — регулирование численности диких плотоядных, особенно в районах, неблагополучных по бешенству, а также в охотугодьях с высокой численностью лисицы и енотовидной собаки.

За три первых месяца 2018 года министерством принято более 50 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов, в целях регулирования численности охотники добыли 27 волков, 134 лисицы и 64 енотовидных собаки.

В ведомстве сообщают, что для предотвращения заражения не следует приближаться к диким животным, подпускать к ним детей, пытаться их поймать, покормить, погладить или взять на руки. В случае, если животное укусило, следует промыть рану водой с мылом, обработать края раны йодом или зелёнкой, наложить стерильную марлевую повязку и немедленно обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику.

В Кирове на базе Центра травматологии работает областной антирабический центр (ул. Менделеева, 17, 5 этаж, кабинет № 511, тел. 8 (8332) 62-39-97).

Фото — kostromavet.ru