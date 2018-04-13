Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетит крупнейший в области мясоперерабатывающий завод «Черкизово»

В рамках визита глава Минсельхозпрода проведет рабочую встречу с основателем Группы «Черкизово» Игорем Бабаевым

Планируется посещение роботизированного завода по производству сырокопченых колбас, который находится в завершающей стадии строительства. Это будет единственное предприятие подобного масштаба не только в России , но и в Европе. В настоящее время на заводе идут пусконаладочные работы

— Андрей Разин.

По словам министра, на новой площадке завода процесс изготовления более 30 тысяч тонн готовой продукции в год будет производиться в автоматизированном режиме.

Инвестиции в проект уже составили более 7 млрд рублей. Группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства и создаст на предприятии 200 новых рабочих мест

— Андрей Разин.

Министр также добавил, что завод возводится с применением передовых мировых практик и накопленного за многие годы собственного опыта Группы «Черкизово». Высокотехнологичное оборудование европейского производства, установленное на предприятии и современные ресурсосберегающие технологии, послужат гарантией качества и биобезопасности производимой продукции. Сырье на завод будет поступать с собственных ферм Группы «Черкизово».

Московская область — стратегически важный регион для Группы «Черкизово». Тут расположены значимые производственные активы компании — это птицефабрики «Моссельпром» и «Петелинская», а также Ожерельевский комбикормовый завод. На подмосковных предприятиях Группы «Черкизово» трудятся почти 3 тысячи человек

— Андрей Разин.

Посещение новой площадки завода намечено на 11 часов. Завод «Черкизово» находится в деревне Топканово городского округа Кашира Московской области.