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Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетит крупнейший в области мясоперерабатывающий завод «Черкизово»
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Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетит крупнейший в области мясоперерабатывающий завод «Черкизово» 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин 14 апреля посетит крупнейший в Подмосковье мясоперерабатывающий завод Группы «Черкизово» в Кашире.
В рамках визита глава Минсельхозпрода проведет рабочую встречу с основателем Группы «Черкизово» Игорем Бабаевым.
Планируется посещение роботизированного завода по производству сырокопченых колбас, который находится в завершающей стадии строительства. Это будет единственное предприятие подобного масштаба не только в России, но и в Европе. В настоящее время на заводе идут пусконаладочные работы
— Андрей Разин.
По словам министра, на новой площадке завода процесс изготовления более 30 тысяч тонн готовой продукции в год будет производиться в автоматизированном режиме.
Инвестиции в проект уже составили более 7 млрд рублей. Группа «Черкизово» обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства и создаст на предприятии 200 новых рабочих мест
— Андрей Разин.
Министр также добавил, что завод возводится с применением передовых мировых практик и накопленного за многие годы собственного опыта Группы «Черкизово». Высокотехнологичное оборудование европейского производства, установленное на предприятии и современные ресурсосберегающие технологии, послужат гарантией качества и биобезопасности производимой продукции. Сырье на завод будет поступать с собственных ферм Группы «Черкизово».
Московская область — стратегически важный регион для Группы «Черкизово». Тут расположены значимые производственные активы компании — это птицефабрики «Моссельпром» и «Петелинская», а также Ожерельевский комбикормовый завод. На подмосковных предприятиях Группы «Черкизово» трудятся почти 3 тысячи человек
— Андрей Разин.
Посещение новой площадки завода намечено на 11 часов. Завод «Черкизово» находится в деревне Топканово городского округа Кашира Московской области.
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