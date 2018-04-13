Навстречу Ганзе. Псковичей учили нюансам «иностранного туристического»

В любое время суток

Саму эту школу придумали к Международным Ганзейским дням, которые, как известно, пройдут в Пскове летом 2019 года. Суть её в том, чтобы обучить молодых ребят, как правильно помогать своим сверстникам из других стран, которые приедут на праздник. Но не только.

«Возможно, участие в этом проекте и работа волонтёром в дни Ганзы поможет ребятам определиться с выбором сферы, в которой они захотят в дальнейшем работать. В том же туризме, например, — предполагает заместитель директора Молодёжного центра Олеся Назарой. — Кстати, в других ганзейских городах я не раз наблюдала, как такие волонтёры спустя несколько лет становились успешными людьми, открывали свой бизнес. Тем более, что в Пскове очень плохо с рабочими местами, особенно для молодёжи».

Нынешний выпуск Школы волонтёров Молодой Ганзы — уже второй. Первый состоялся год назад. Тогда на занятия записалось 40 старшеклассников и студентов, 18 из которых успешно справились с заключительным тестированием. В этом году тонкости «ганзейского волонтёрства» осваивали 60 молодых людей, хотя желающих было больше. При этом итоговые сертификаты получили 29 из них.

Следующий набор начнётся в декабре этого года. А сами занятия традиционно будут проходить в течение февраля-марта. Кстати, нынешней осенью в ПсковГУ также планируют организовать аналогичные волонтёрские курсы.

Во время Ганзейских дней выпускникам Школы предстоит работать по одному из трёх направлений — круглосуточно дежурить в штабе (круглосуточно — чтобы иметь возможность помочь любому юному гостю в любое время суток), сопровождать делегации и организовывать молодёжные мероприятия.

Поэтому на занятиях ребятам рассказывали об особенностях работы и этикета с представителями разных стран, объясняли, как на английском и немецком языках нужно называть те или иные достопримечательности Пскова.

Без рук, пожалуйста

Например, они узнали, что немцы, мягко говоря, без одобрения относятся к тактильным контактам, поэтому не следует при встрече бросаться к ним с распростёртыми объятиями. И что в английском языке есть два основных слова, которыми можно перевести «церковь» — church и temple. Но применительно к псковским храмам следует выбирать из них второе.

Само собой, будущих волонтёров подробно знакомили и с историей Ганзейского союза и его взаимоотношений с Псковом в разные годы, объясняли им, чем средневековая Ганза отличается от одноимённого союза нового времени. Кроме того, достаточно подробными были лекции на тему истории нашего города и его достопримечательностей.

«Занятия-семинары проходили раз в неделю. При этом было довольно жёсткое условие — на получение сертификата могли претендовать только те ребята, которые не пропустили ни одного семинара, — говорит специалист Молодёжного центра Ирина Федотова . — Это связано с тем, что ни один из них не повторялся, на каждом звучала важная и интересная информация».

Как известно, Международные Ганзейские дни в Пскове будут проходить всего несколько дней — с 27 по 30 июня. Но если говорить о Школе волонтёров, то важнее предстоящей Ганзы то, что на занятиях по подготовке к празднику молодые псковичи узнали для себя много нового, в том числе и об истории родного города.

А там, глядишь, работа с иностранными гостями поможет кому-то из них и впрямь определиться с выбором профессии и своего места в жизни. Да и новый опыт — это всегда не только интересно, но и полезно.