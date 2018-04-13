Результаты исследования OCS™ Lung INSPIRE опубликованы в Lancet Respiratory Medicine

АНДОВЕР (ANDOVER), Массачусетс, 12 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Медицинская технологическая компания TransMedics, Inc., специализирующаяся на создании инноваций в области методов трансплантации паренхиматозных органов при терминальных стадиях лёгочной, сердечной и печёночной недостаточности, сегодня сообщила о публикации результатов клинического исследования OCS Lung INSPIRE в выпуске авторитетного журнала Lancet Respiratory Medicine от 9 апреля 2018 года. INSPIRE стало первым и крупнейшим контролируемым клиническим исследованием в сфере сохранения органов, проведённым с участием 21 передового международного научного центра трансплантологии. Первичной целью исследования был сравнительный анализ безопасности и эффективности системы для хранения лёгких OCS Lung System относительно действующего стандарта холодного хранения донорских органов, отвечающих эталонным критериям. Результаты исследования подтвердили безопасность и эффективность OCS Lung System при трансплантации лёгких, соответствующих установленным критериям.

Публикация гласит: «Клиническое исследование The OCS Lung INSPIRE является первым проспективным, мультицентровым, рандомизированным, контролируемым исследованием в сфере перфузии лёгких ex-vivo для стандартной двусторонней трансплантации. В ходе исследования были соблюдены основные конечные показатели эффективности и безопасности, а результаты испытаний продемонстрировали дополнительные клинические преимущества: устройство OCS Lung значительно снижает первичную дисфункцию трансплантата степени 3 (PGD3) в течение первых 72 часов после пересадки. Насколько нам известно, это первый зарегистрированный клинический превентивный метод, способный сокращать частоту возникновения PGD3 при трансплантации лёгких. Сокращение числа случаев PGD3 в тестовой группе OCS также отразилось на клинически важном, но статистически незначительном, уменьшении продолжительности пребывания в реанимации и периода подключения к аппарату искусственного дыхания».

Авторы публикации также утверждают: «Устройство OCS Lung также способно сокращать период ишемии при трансплантации лёгких, одновременно обеспечивая возможность более продолжительного безопасного пребывания трансплантата вне тела».

"Эта публикация является поистине знаковым событием для всей отрасли пересадки лёгких. Мы впервые получили официально опубликованные проспективные клинические доказательства наличия нового метода уменьшения самых тяжёлого и распространённого клинического осложнения после пересадки лёгких — PGD3", — отметил д-р Грегор Варнеке (Gregor Warnecke), заместитель главы Отделения кардиоторакальной хирургии и транспланталогии Ганноверской медицинской школы в Германии и ведущий исследователь INSPIRE. «Я хочу поздравить моих коллег по INSPIRE и TransMedics с успешным проведением этого основополагающего исследования в сфере трансплантации лёгких», — добавил д-р Варнеке.

Д-р Валид Хассанеин (Waleed Hassanein), главный исполнительный директор TransMedics, прокомментировал: «Недавняя публикация результатов исследования INSPIRE в престижном журнале Lancet Respiratory Medicine является очередным краеугольным камнем в создании масштабной доказательной базы, подтверждающей клинические преимущества платформы Organ Care System (OCS™) при перфузии ex-vivo для трансплантации лёгких».

Международные участники исследования INSPIRE:

Грегор Варнеке (Gregor Warnecke), Дирк Ван Рёмдонк (Dirk Van Raemdonck), Майкл Смит (Michael A Smith), Жильбер Массард (Gilbert Massard), Яслин Кукрейя (Jasleen Kukreja), Федерико Реа (Federico Rea), Гэбриэл Лур (Gabriel Loor), Фабио де Робертис (Fabio De Robertis), Джаян Нагендран (Jayan Nagendran), Кумуд Дхитал (Kumud K Dhital), Франциско Ксавье Морадьеллос Диез (Francisco Javier Moradiellos Díez), Кристоф Кносалла (Christoph Knosalla), Кристиан Бермудез (Christian A Bermudez), Стивен Цуй (Steven Tsui), Кеннет МакКарри (Kenneth McCurry), Ван Ивэнь (I-Wen Wang), Тобиас Дьюз (Tobias Deuse), Ги Лесек (Guy Lesèche), Паскаль Томас (Pascal Thomas), Игорь Тудораче (Igor Tudorache), Кристиан Кюн (Christian Kühn), Мурат Авсар (Murat Avsar), Беттина Вигманн (Bettina Wiegmann), Вебке Соммер (Wiebke Sommer), Арне Нейринк (Arne Neyrinck), Марко Шавон (Marco Schiavon), Фиорелла Калебрезе (Fiorella Calebrese), Никола Сантелмо (Nichola Santelmo), Анне Олланд (Anne Olland), Пьер-Эмануэль Фалькоз (Pierre-Emanuel Falcoz), Андре Симон (Andre R Simon), Андрес Варела (Andres Varela), Йорен Мадсен (Joren C Madsen), Маршалл Герц (Marshall Hertz), Аксель Хаверич (Axel Haverich), Аббас Ардехали (Abbas Ardehali)

О компании TransMedics, Inc.

TransMedics, Inc. является разработчиком системы сохранения органов Organ Care System (OCS™) — уникальной и революционной технологии и мультиорганной платформы, потенциально способной повысить выживаемость пациентов трансплантологии и увеличить число подходящих для пересадки органов. OCS™ — единственная полностью портативная технология, поддерживающая донорские органы в состоянии, близком к физиологическому, вне человеческого тела. Эта технология устраняет недостатки существующих методов холодного хранения. Системы OCS™ Heart, OCS™ Lung и OCS™ Liver имеют логотип CE и успешно используются ведущими центрами трансплантологии в Европе, Австралии Канаде . На сегодняшний день, с использованием OCS по всему миру уже были осуществлены > 950 успешных операций по пересадке человеческих органов.

TransMedics Inc. — мировой лидер в сфере портативных устройств для тёплой перфузии и оценки донорских органов ex-vivo в целях трансплантации. Компания с головным офисом в г. Андовер, штат Массачусетс, была основана с целью удовлетворения существующей потребности в большем количестве качественных донорских органов для пересадки. На счету TransMedics Inc. — многочисленные технологии повышения качества органов, оценки их жизнеспособности перед трансплантацией и потенциального расширения возможностей использования донорских органов в терапии на терминальных стадиях лёгочной, сердечной и печёночной недостаточности. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.transmedics.com Фото — https://mma.prnewswire.com/media/676300/TransMedics.jpg Logo — https://mma.prnewswire.com/media/676315/TransMedics_Logo.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тамир Хайял (Tamer Khayal), д.м.н., директор по внедрению технологий, тел. 978-552-0900, tkhayal@transmedics.com