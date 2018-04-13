На Невском проспекте уложат инновационный долговечный асфальт

На Невском проспекте появится уникальное долговечное покрытие, аналогов которому нет во всей стране, передает Мойка78. О ремонте дорог на брифинге рассказал глава КРТИ Сергей Харлашкин

По словам председателя ведомства, специально для ремонта главного проспекта Северной столицы разработали уникальную рецептуру выравнивающего слоя с добавлением новейшего полимера. Вторым слоем покрытия на Невском станет щебенка, которая увеличит долговечность дороги.

Всего к чемпионату мира по футболу в Петербурге отремонтируют 52 дороги. На эти цели выделено 2,5 миллиарда рублей. Вечером 13 апреля будет уложен верхний слой асфальта на Дворцовом проезде.

Напомним, ремонт Невского проспекта продлится в течение месяца — с 13 апреля по 13 мая. В июле начнется второй этап работ.