Ещё
На Невском проспекте уложат инновационный долговечный асфальт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Невском проспекте уложат инновационный долговечный асфальт 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На Невском проспекте появится уникальное долговечное покрытие, аналогов которому нет во всей стране, передает Мойка78. О ремонте дорог на брифинге рассказал глава КРТИ Сергей Харлашкин.
По словам председателя ведомства, специально для ремонта главного проспекта Северной столицы разработали уникальную рецептуру выравнивающего слоя с добавлением новейшего полимера. Вторым слоем покрытия на Невском станет щебенка, которая увеличит долговечность дороги.
Всего к чемпионату мира по футболу в Петербурге отремонтируют 52 дороги. На эти цели выделено 2,5 миллиарда рублей. Вечером 13 апреля будет уложен верхний слой асфальта на Дворцовом проезде.
Напомним, ремонт Невского проспекта продлится в течение месяца — с 13 апреля по 13 мая. В июле начнется второй этап работ.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Шнуров рассказал, что подарил себе на день рожденья В Петербурге Д. Медведев посетил новый корпус национальной библиотеки Татьяна Буланова попала в больницу со своим сыном в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США141
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа270
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии255
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы54
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение