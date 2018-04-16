В Волгограде ударными темпами преображают остановку на ЦПКиО

В Центральном районе Волгограда остановку общественного транспорта «Центральный парк культуры и отдыха» ударными темпами готовят к ЧМ-2018. Всего за день прежний остановочный павильон расстеклили и демонтировали старый каркас.

Параллельно с тем, как рабочие на остановке скоростного трамвая переделывают павильон, дорожники ремонтируют рядом проезд. Территорию расположенную вдоль проспекта Ленина благоустраивают ударными темпами.

— Дорожные работы не влияют на движение транспорта, — сообщает волгоградец Алексей Федин. — Старый каркас остановки уже успели порезать на металлолом.

Вчера V1.ru сообщал, что с остановки «Центральный парк культуры и отдыха» в Волгограде ликвидировали старый киоск, в котором в разное время торговали проездными билетами и беляшами. На вчерашних фото было видно, что сама остановка еще была застеклена. Уже сегодня все остекление снято.