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В Волгограде ударными темпами преображают остановку на ЦПКиО
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В Волгограде ударными темпами преображают остановку на ЦПКиО 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда остановку общественного транспорта «Центральный парк культуры и отдыха» ударными темпами готовят к ЧМ-2018. Всего за день прежний остановочный павильон расстеклили и демонтировали старый каркас.
Параллельно с тем, как рабочие на остановке скоростного трамвая переделывают павильон, дорожники ремонтируют рядом проезд. Территорию расположенную вдоль проспекта Ленина благоустраивают ударными темпами.
— Дорожные работы не влияют на движение транспорта, — сообщает волгоградец Алексей Федин. — Старый каркас остановки уже успели порезать на металлолом.
Вчера V1.ru сообщал, что с остановки «Центральный парк культуры и отдыха» в Волгограде ликвидировали старый киоск, в котором в разное время торговали проездными билетами и беляшами. На вчерашних фото было видно, что сама остановка еще была застеклена. Уже сегодня все остекление снято.
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