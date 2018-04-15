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Подступы к остановке в центре Волгограда превратились в полосу препятствия
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Подступы к остановке в центре Волгограда превратились в полосу препятствия 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Участниками приключенческого телешоу «Форт Боярд» ощущают себя жители Центрального района Волгограда, когда идут к остановке обещственного транспорта на 7-ой Гвардейской. Чтобы подойти к остановке в сторону Краснооктябрьского района, приходтся идти по узкой пешеходной дорожке, которая каждый день теряет по кирпичику. Других вариантов подобраться к остановке сегодня нет. Ближе к концу этой недели V1.ru сообщал о том, что рабочие начали сносить старую остановку с двумя серыми киосками на 7-ой Гвардейской. Сегодня разбор конструкций продолжается, а участок, где ведутся работы, обнесли предупредительной полосатой лентой. По словам волгоградцев, теперь у них осталось два варинта, как идти к новой остановке.
— Для этого нам надо или лезть через кусты, вконец затаптывая зону, которая должна быть зеленой, но такой, конечно, не является, либо идти цивилзованным путем — по пешеходной дорожке, — говорит местный джитель Петр Афанасьев. — Но этот цивилизованный путь таким не назовешь. На узкой дорожке вдоль проспекта, по обеим сторонам от которой растут кусты, сегодня ходить опасно. Мало того что тут в принципе сложно разойтись двум взрослым людям, так в двух местахх тут еще и осыпаюся кирпичи. Того и гляди — оступишься и переломаешь ноги.
Единственным удобным петем до этого, по словам волгоградца, был широкий тротуар, который вел прямо к старой остановке. Сегодня он из-за демонтажа старой остановки недосупен. Не спешит администрация Центрального района и с благоустройством основной пешеходной зоны, где когда-то гнездились уличные торговцы. Здесь до сих пор не асфальта, что есть гора песка и грясь в дождливую погоду. Фундамент от снесенного «Рустерса», сообщил V1.ru источник в районной администрации сносить в ближайшее время не собираются. Не исключено, что там может появиться новый объект, а то что сегодня торчащая арматура представляет опасность для горожан, во вонимание не принимается.
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