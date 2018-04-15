Остановку на ЦПКиО в Волгограде покинули беляши легендарного Артура

Волгограде на остановке «Центральный парк культуры и отдыха» разломали киоск, в котором в разное время торговали проездными и беляшами. Центральный район продолжают приводить в порядок накануне чемпионата. — Внутри этой остановки раньше был ларек, — вспоминает житель Волгограда Алексей Федин. — Одно время там проездными торговали, потом беляшами от Артура. Артур, кстати, легендарная личность в Волгограде. Его многие должны помнить. Когда-то он в молодежном центре в ресторане «Юность» работал.

Не смотря на популярность повара среди волгоградцев, избежать той же участи, что постигла многих мелких торговцев, ему не удалось. Куда съехал ларек со вкусными беляшами неизвестно. — Скоро будет новая красочная остановка ЦПКиО, — говорит Алексей Федин. — Правда, во время ЧМ скоростной трамвай на этом участке ходить не будет.