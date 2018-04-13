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На 7-ой Гвардейской в Волгограде начался снос старой остановки с киосками
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На 7-ой Гвардейской в Волгограде начался снос старой остановки с киосками 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда начали разбирать старую остановку с двумя серыми киосками на 7-ой Гвардейской. Сейчас рабочие уже демонтировали вывески со стороны проспекта Ленина и разбирают крышу. При этом товар торговцы еще не вывезли. Большая серая остановка на 7-ой Гвардейской оказалась самой «долгоиграющей». На глазах торговцев, которые продавали здесь годами цветы, фастфуд и всякую мелочь, демонтировали «Рустерс» и построили новый стеклянный остановочный павльон. Несколько месяцев новая остановка простояла за ненадобностью, так как горожане предпочитали ждать транспорт на прежней.
— Очень жаль, что сносят нашу остановку, — поделился с V1.ru местный житель Петр Афанасьев. — Она ведь очень удобная была. Здесь и хорошие удобные лавочки со спинками, и просторная крыша над головой. Очень комфортно было ждать троллейбус в непогоду. Теперь придется всем ютиться на новой остановке, которая и стоит неудобно в стороне, и присесть там негде.
По словам рабочих, снести старую остановку им велено в ближайшее время. Уберут все подчистую кроме фундамента из-под ларьков. На 7-ой Гвардейской, таким образом, станет на два бесхозных фундамента больше. Об один из них — от снесенного в феврале «Рустерса» — уже два месяца спотыкаются горожане. Предприниматели в то время, когда рабочие уже начали разбирать конструкции, еще не вынесли товар. В одном из киосков в огромных вазах до сих пор благоухают цветы. О том, что на 7-ой Гвардейской будут демонтированы все прежние постройки, в том числе и остановка, V1.ru сообщал осенью прошлого года. На городских улицах продолжается масштабное наведение порядка перед чемпионатом.
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