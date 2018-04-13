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Курганский пенсионер увлекся марихуаной
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Курганский пенсионер увлекся марихуаной 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Пенсионер из Кургана обвиняется в хранении крупной партии наркотиков. У 66-летнего мужчины сотрудники полиции нашли и изъяли порядка 200 граммов каннабиса. Пенсионер объяснил, что продавать наркотик он не собирался, а на старости лет, захотел испытать «кайф». Все 200 грамм, он хотел употребить самостоятельно, хотя раньше пожилой курганец не был замечен в подобных пристрастиях.
За любовь к острым ощущениям мужчина находится под следствием. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Пенсионер рискуют оказаться в исправительной колонии на десять лет, таков максимальный срок, по данной статье.
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