Ещё
Медвежат-сирот приютят в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медвежат-сирот приютят в Москве 

Мослента 57 минут назад
Московский зоопарк откроет центр реабилитации для белых медвежат, которые остались в дикой природе без родителей. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, передает агентство «Москва».
«Сейчас в нашем зоопитомнике живут две «потеряшки» и еще максимум двоих мы можем принять. Но детенышей может быть больше. Поэтому у нас объявлен аукцион на разработку проекта центра реабилитации для белых медведей», — рассказала она.
Как сообщила Акулова, питомник будет находиться под Волоколамском. Туда свезут детенышей до двух лет со всей страны, и окажут им ветеринарную помощь и лечение. Повзрослевшего медвежонка направят в один из зоопарков России.
Взрослых медведей, уже не способных к размножению, переместят в зоопарки без опыта экспонирования медведей только в том случае, если там будут необходимые вольеры, а сотрудники пройдут обучение.
Мослента: последние новости
Первые подснежники зацвели в Москве Манул в Московском зоопарке отказался верить теплу Московским бездомным помогут с разговением
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США141
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа270
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии255
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы54
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение