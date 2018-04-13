Ещё
Николай Панков: Госдума усилит ответные меры на новые санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Николай Панков: Госдума усилит ответные меры на новые санкции 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил законодательно дать ответ введению дополнительных ограничительных мер против России.
Депутатский корпус и лидеры всех фракций поддержали инициативу председателя думы. Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.
Внеочередное заседание Совета думы, со слов парламентария, назначено на 16 марта. Такая спешность, со слов парламентария, вызвана пониманием важности и срочности внесения данного законопроекта. Панков сообщает, что во время встреч с избирателями «сам много раз слышал предложения жителей о принятии весомых, ответных мерах. Граждане понимают, что все скандалы и санкции против России — ничто иное, как попытка ослабить наше государство».
Панков отдельно подчеркивает оперативность внесения Володиным законопроекта об ответных мерах на внесение новых санкций.
Новости Саратова: последние новости
Жители Саратовской области предложили Путину вернуть смертную казнь Володин представил проект модернизации научной библиотеки в Саратове Саратовец рыбачил из лужи на дороге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США141
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа270
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии255
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы54
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение