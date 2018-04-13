Николай Панков: Госдума усилит ответные меры на новые санкции

Депутатский корпус и лидеры всех фракций поддержали инициативу председателя думы. Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

Внеочередное заседание Совета думы, со слов парламентария, назначено на 16 марта. Такая спешность, со слов парламентария, вызвана пониманием важности и срочности внесения данного законопроекта. Панков сообщает, что во время встреч с избирателями «сам много раз слышал предложения жителей о принятии весомых, ответных мерах. Граждане понимают, что все скандалы и санкции против России — ничто иное, как попытка ослабить наше государство».

Панков отдельно подчеркивает оперативность внесения Володиным законопроекта об ответных мерах на внесение новых санкций.