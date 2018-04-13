Мэрия Новосибирска согласовала маршрут первомайской «Монстрации»

НОВОСИБИРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Альтернативное молодежное шествие «Монстрация» пройдет в Новосибирске 1 мая по центральной улице в рамках общегородского молодежного шествия. Маршрут шествия согласован в пятницу на заседании оргкомитета по празднованию Первомая, сообщила ТАСС председатель городского комитета по делам молодежи Ирина Соловьева

"Мы взяли за основу схему прошлого года, так как она устроила все стороны. Самое главное, что мы знаем, что мы собираемся в 12 часов у Дома офицеров, стартуем в час, идем по нечетной стороне Красного проспекта и заканчиваем свое шествие в сквере Оперного театра (на площади Ленина — прим. ТАСС) в два часа, на все про все у нас час", — сказала она.

Как уточнила собеседница агентства, еще предстоит провести ряд согласований, но почти все они — технического характера. Например, необходимо согласовать движение машины со звуковой аппаратурой во время «Монстрации».

Как пояснила ТАСС представитель оргкомитета «Монстрации» Александра Попова , основные вопросы были решены быстро и в этом году этап обсуждений прошел спокойно. «Все было удивительно быстро и правильно, но я думаю, так и должно работать взаимодействие с властью», — сказала Попова.

История «Монстрации» в Новосибирске

"Монстрация" — альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году. В 2011 году главный идеолог и организатор акции Артем Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства «Инновация» от Государственного центра современного искусства.

После несогласованной акции в 2015 году Лоскутов был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД , были составлены два протокола об административных нарушениях. Суд счел его виновным в организации несанкционированного митинга, арестовал на 10 суток и оштрафовал на 5000 руб.

Мероприятие в 2016 года было согласовано мэрией, но после акции Лоскутов был доставлен в отделение полиции, где на него составили административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.

В 2017 году в «Монстрации» приняло участие около 3 тыс. человек, они прошли в составе общегородского шествия.