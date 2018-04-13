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Министр транспорта РФ: нужно сконцентрироваться на региональных дорогах
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Министр транспорта РФ: нужно сконцентрироваться на региональных дорогах 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На пленарном заседании «Россия 2018-2024: реализуя потенциал», который проходит в рамках Красноярского экономического форума, министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в стране.
«Ее развитие должно быть сбалансированным, чтобы выполнить поручения президента. Объём инвестиций, который мы фиксируем в 2017 году, колоссальный — 1,8 триллиона рублей. Но это в несколько раз меньше, чем складывают Китай или наши европейские соседи. Поэтому наша задача — увеличить их объём».
При этом министр отметил, что федеральная дорожная сеть практически вся приведена в нормативное состояние. Теперь необходимо сконцентрировать работу на региональных дорогах. В том числе в отдалённых территориях, которых в Сибири очень много.
Напомним, 12-15 апреля в Красноярске проходит экономический форум.
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