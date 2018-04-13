Министр транспорта РФ: нужно сконцентрироваться на региональных дорогах

На пленарном заседании « Россия 2018-2024: реализуя потенциал», который проходит в рамках Красноярского экономического форума, министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в стране.

«Ее развитие должно быть сбалансированным, чтобы выполнить поручения президента. Объём инвестиций, который мы фиксируем в 2017 году, колоссальный — 1,8 триллиона рублей. Но это в несколько раз меньше, чем складывают Китай или наши европейские соседи. Поэтому наша задача — увеличить их объём».

При этом министр отметил, что федеральная дорожная сеть практически вся приведена в нормативное состояние. Теперь необходимо сконцентрировать работу на региональных дорогах. В том числе в отдалённых территориях, которых в Сибири очень много.