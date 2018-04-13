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18 необыкновенных снимков с разных уголков Земли
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18 необыкновенных снимков с разных уголков Земли 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Каждый день во всех уголках нашей планеты происходит очень много интересных событий, и чтобы посмотреть на все своими глазами, наверное, и жизни не хватит. К счастью нашими преданными помощниками в этом деле остаются фото и Интернет. С их помощью каждый из нас может узнать много нового о том, что же происходит на нашей планете и даже за ее пределами! 1. Прозрачный корпус для клавишных, заказанный дуэтом Daft Punk
2. Дорожная техника переходит на новый уровень с появлением машины для укладки плитки
3. Чудесные рапсовые поля Китая
4. Оазис — счастье путника в бескрайних просторах пустыни Гоби
5. Что случится, если на алюминиевую пластину упадет обычная монетка с орбитальной скоростью? Огромная дыра, которую без сомнений можно даже назвать кратером!
6. Наклядный пример ответственности у сломаного турникета в Канаде
7. Инфляция в Зимбабве — нули скоро будет тяжело сосчитать
8. Извержение вулкана: вид из космоса
9. В вольере зоопарка сделали специальное отверстие, чтобы каждый желающий мог пожать выдре лапку
10. Детский кабинет магнитно-резонансной томографии в госпитале Нью-Йорка
11. Это не фото из подборок «до и после». Перед вами сестры-близняшки. Та, что справа, курит уже 16 лет.
12. Посмотреть на портрет Джоконды вблизи бывает не так уж и просто
13. Дерево в тысячах огней
14. Величественный собор, украшенных 50 000 огней
15. Так выглядит солнце
16. Яркий контраст: кристально чистая вода в бассейне, находящемся посреди затопленной местности
17. Такие замечательные автобусные остановки строят в Канаде
18. Лев делает вид, что ему больно, играя с маленьким львенком
Карельские вести: последние новости
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