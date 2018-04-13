Калининградский курорт вошел в число лучших муниципалитетов страны

Всероссийский форум муниципального сотрудничества завершается в Сочи . В рамках форума состоялось подведение итогов масштабного конкурса среди сотен муниципалитетов, представлявших все регионы страны. Одним из победителей форума стал калининградский курорт Зеленоградск

На проходящем в Сочи форуме руководителей муниципальной сферы калининградский курорт Зеленоградск признан одним из лучших городов России . Всего сито отбора инновационных практик местного самоуправления прошли 100 муниципалитетов, представлявших все без исключения регионы страны. Руководители 20 городов были приглашены в Сочи, где и состоялось торжественное награждение.

«Для Зеленоградска эта награда — признание, что наша команда движется в правильном направлении, — пояснил представлявший на форуме муниципалитет заместитель главы администрации Зеленоградска Руслан Андронов. — Не только эксперты, но и жители, и гости отмечают динамичное развитие нашего округа за последнее время. Можно, конечно, излагать сухие цифры увеличения бюджета, роста инвестиций, но самое главное, что наш опыт в большом и в малом сканируют и перенимают коллеги из многих других регионов и муниципалитетов страны.

Представитель Зеленоградска отметил, что за последние 5 лет в муниципальном образовании реализовано 30 инвестиционных проектов на общую сумму 12 млрд рублей. Только за 2017 год в округ поступило 4,8 млрд рублей инвестиций, что превышает бюджет округа в 5 раз. Муниципальный округ занимает лидирующие позиции в Калининградской области по всем направлениям — от сельского хозяйства до производства товаров народного потребления.

На территории округа расположено более 100 объектов, отвечающих самым высоким стандартам как российским, так и международным. В число 25 лучших отелей страны входят 2 гостиницы курортного города, а гостиничный центр «Парадокс» в 2017 году стал победителем в рамках самой престижной премии Russian Hospitality Awards. TripAdvisor признал Зеленоградск самым романтичным российским городом, а в рейтинге журнала Forbes Зеленоградский муниципальный округ занял 3-е место по отдыху в бархатный сезон.