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Калининградский курорт вошел в число лучших муниципалитетов страны
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Калининградский курорт вошел в число лучших муниципалитетов страны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Всероссийский форум муниципального сотрудничества завершается в Сочи. В рамках форума состоялось подведение итогов масштабного конкурса среди сотен муниципалитетов, представлявших все регионы страны. Одним из победителей форума стал калининградский курорт Зеленоградск.
На проходящем в Сочи форуме руководителей муниципальной сферы калининградский курорт Зеленоградск признан одним из лучших городов России. Всего сито отбора инновационных практик местного самоуправления прошли 100 муниципалитетов, представлявших все без исключения регионы страны. Руководители 20 городов были приглашены в Сочи, где и состоялось торжественное награждение.
«Для Зеленоградска эта награда — признание, что наша команда движется в правильном направлении, — пояснил представлявший на форуме муниципалитет заместитель главы администрации Зеленоградска Руслан Андронов. — Не только эксперты, но и жители, и гости отмечают динамичное развитие нашего округа за последнее время. Можно, конечно, излагать сухие цифры увеличения бюджета, роста инвестиций, но самое главное, что наш опыт в большом и в малом сканируют и перенимают коллеги из многих других регионов и муниципалитетов страны.
Представитель Зеленоградска отметил, что за последние 5 лет в муниципальном образовании реализовано 30 инвестиционных проектов на общую сумму 12 млрд рублей. Только за 2017 год в округ поступило 4,8 млрд рублей инвестиций, что превышает бюджет округа в 5 раз. Муниципальный округ занимает лидирующие позиции в Калининградской области по всем направлениям — от сельского хозяйства до производства товаров народного потребления.
На территории округа расположено более 100 объектов, отвечающих самым высоким стандартам как российским, так и международным. В число 25 лучших отелей страны входят 2 гостиницы курортного города, а гостиничный центр «Парадокс» в 2017 году стал победителем в рамках самой престижной премии Russian Hospitality Awards. TripAdvisor признал Зеленоградск самым романтичным российским городом, а в рейтинге журнала Forbes Зеленоградский муниципальный округ занял 3-е место по отдыху в бархатный сезон.
В нынешнем году это не первое признание работы властей Зеленоградска. В феврале муниципалитет вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Золотой домкрат», проводимого под эгидой общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ.
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