В ЮЗАО продолжается акция «Поможем подготовиться к школьному балу»

В рамках общегородской благотворительной акции все желающие могут принести праздничную одежду, обувь и аксессуары для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

До 27 апреля можно передать праздничную одежду в следующие центры:

ЦСПСиД «Зюзино», филиал «На Севастопольском» (Севастопольский проспект, дом 18, тел. : 8 (495) 719-08-94);

территориальный центр соцобслуживания населения «Ясенево» (улица Голубинская, дом 32, корпус 2, тел. : 8 (495) 421-15-22);

территориальный центр соцобслуживания населения «Ясенево», филиал «Теплый Стан» (улица Профсоюзная, дом 142, тел. : 8 (495) 337-93-55),

территориальный центр соцобслуживания населения «Ломоносовский», филиал «Обручевский» (улица Новаторов, дом 36, корпус 5, тел. : 8 (495) 935-92-01);

ЦСПСиД «Гелиос» (улица Старонародная, дом 2, тел. : 8 (495) 712-59-00).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону «горячей линии» управления социальной защиты населения ЮЗАО: 8 (499) 724-22-91.