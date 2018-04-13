Ещё
В ЮЗАО продолжается акция «Поможем подготовиться к школьному балу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЮЗАО продолжается акция «Поможем подготовиться к школьному балу» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В рамках общегородской благотворительной акции все желающие могут принести праздничную одежду, обувь и аксессуары для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
До 27 апреля можно передать праздничную одежду в следующие центры:
ЦСПСиД «Зюзино», филиал «На Севастопольском» (Севастопольский проспект, дом 18, тел. : 8 (495) 719-08-94);
территориальный центр соцобслуживания населения «Ясенево» (улица Голубинская, дом 32, корпус 2, тел. : 8 (495) 421-15-22);
территориальный центр соцобслуживания населения «Ясенево», филиал «Теплый Стан» (улица Профсоюзная, дом 142, тел. : 8 (495) 337-93-55),
территориальный центр соцобслуживания населения «Ломоносовский», филиал «Обручевский» (улица Новаторов, дом 36, корпус 5, тел. : 8 (495) 935-92-01);
ЦСПСиД «Гелиос» (улица Старонародная, дом 2, тел. : 8 (495) 712-59-00).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону «горячей линии» управления социальной защиты населения ЮЗАО: 8 (499) 724-22-91.
Каховка: последние новости
Жители ЮЗАО могут помочь пожилым людям из домов престарелых Жителей района Зюзино приглашают принять участие в проекте "Московское долголетие" В Москве проходит голосование за лучшего врача-терапевта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски387
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец174
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова158
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
В Госдуме предложили лишить россиян McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение