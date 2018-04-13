В Ноябрьске пополниться список магазинов запрещённых для детей

В Ноябрьске существует список запретных для молодёжи мест, который составляет специальная комиссия и утверждает Городская дума муниципалитета. Каждый год эксперты проводят мониторинг торговых точек и развлекательных заведений, который не приемлемы для детей и подростков.

Магазины и кафе открываются каждый месяц, лицензии отзывают и получаю. Поэтому ежегодный мониторинг необходим. Так на очередном заседании комиссии вычеркнули из списка 15 заведений, проверили 5 новых магазинов и 2 кафе. Ни один владелец на встречу с экспертами не пришёл.

Сейчас в списки 58 заведений в которых разрешена продажа алкоголя. Это алкогольные отделы продуктовых магазинов, алкомаркеты, кафе и рестораны. После того. Как комиссия подведёт итоги депутаты Городской Думы утвердят новый документ.

Интересно, что в чёрном списке не фигурирует сеть алкогольных магазинов «Красное&Белое». В Ноябрьске работает 10 торговых точек этой сети и постоянно открываются новые.

Источник фотографии: novosti44.ru