Ещё
В Ноябрьске пополниться список магазинов запрещённых для детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рыбке настал конец
Рыбке настал конец

В Ноябрьске пополниться список магазинов запрещённых для детей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Ноябрьске существует список запретных для молодёжи мест, который составляет специальная комиссия и утверждает Городская дума муниципалитета. Каждый год эксперты проводят мониторинг торговых точек и развлекательных заведений, который не приемлемы для детей и подростков.
Магазины и кафе открываются каждый месяц, лицензии отзывают и получаю. Поэтому ежегодный мониторинг необходим. Так на очередном заседании комиссии вычеркнули из списка 15 заведений, проверили 5 новых магазинов и 2 кафе. Ни один владелец на встречу с экспертами не пришёл.
Сейчас в списки 58 заведений в которых разрешена продажа алкоголя. Это алкогольные отделы продуктовых магазинов, алкомаркеты, кафе и рестораны. После того. Как комиссия подведёт итоги депутаты Городской Думы утвердят новый документ.
Интересно, что в чёрном списке не фигурирует сеть алкогольных магазинов «Красное&Белое». В Ноябрьске работает 10 торговых точек этой сети и постоянно открываются новые.
Источник фотографии: novosti44.ru
Уральский меридиан: последние новости
УрФО: бедные богачи, оборотни в белых халатах и жлобский планетарий На улицах Тюмени появились новые автобусные остановки В Челябинской области приставы опечатали газозаправочную станцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США141
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить23
Путин знает тайну главного оружия Трампа270
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии255
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы54
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:25
Солиста группы Uma2rman лишили права на оружие
Шоу-бизнес
00:32
Жена рассказала о состоянии Панкратова-Черного
Шоу-бизнес Другое
01:43
Госпитализирован Панкратов-Черный
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение