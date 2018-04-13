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У ямы на Котовского появилась памятная вывеска
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У ямы на Котовского появилась памятная вывеска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Именно 13 апреля два года назад появилась первая запись в твиттере ямы на Котовского.
Яма — яркий пример бездеятельности, безразличия и абсурда при ремонте дорог в Новосибирске. Что там только ни происходило, — закатывали бетоном, засыпали материалами прямо в лужи, — но яма неизменно появляется вновь каждую весну.
Ей были посвящены сюжеты на федеральных каналах, в местных и федеральных СМИ.
«Как правило, в мае яму закатывают, но уже к сентябрю покрытие разрушается вновь. Может быть, стоит уже объявить ее городской достопримечательностью или памятником всему абсурду, что творится при ремонте наших дорог», — отметил создатель твиттера, новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин. — Приходится бороться с этим разгильдяйством с помощью юмора», — добавил он.
Ранее яма на Котовского стала своего рода знаменитостью среди жителей Новосибирска. Доходило до того, что инициативные граждане поздравляли яму с днем рождения. Они собирались рядом с выбоиной, держа в руках воздушные шарики, взамен яма угощала их тортом.
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