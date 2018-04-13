У ямы на Котовского появилась памятная вывеска

Именно 13 апреля два года назад появилась первая запись в твиттере ямы на Котовского.

Яма — яркий пример бездеятельности, безразличия и абсурда при ремонте дорог в Новосибирске . Что там только ни происходило, — закатывали бетоном, засыпали материалами прямо в лужи, — но яма неизменно появляется вновь каждую весну.

Ей были посвящены сюжеты на федеральных каналах, в местных и федеральных СМИ.

«Как правило, в мае яму закатывают, но уже к сентябрю покрытие разрушается вновь. Может быть, стоит уже объявить ее городской достопримечательностью или памятником всему абсурду, что творится при ремонте наших дорог», — отметил создатель твиттера, новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин. — Приходится бороться с этим разгильдяйством с помощью юмора», — добавил он.

Ранее яма на Котовского стала своего рода знаменитостью среди жителей Новосибирска. Доходило до того, что инициативные граждане поздравляли яму с днем рождения. Они собирались рядом с выбоиной, держа в руках воздушные шарики, взамен яма угощала их тортом.