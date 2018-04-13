В Перми семья вынуждена жить в заброшенном бараке без отопления

Пермская семья вынуждена жить в аварийном бараке. Две женщины ютятся в полуразрушенном здании на улице Капитанской.

«Я много раз проходила мимо этого здания, но мне и в голову не приходило, что там кто-то живёт», — признаётся местная жительница Елена. Женщина узнала о семье, нуждающейся в помощи и не смогла остаться в стороне от чужой беды.

В квартире № 1 две жительницы — 59-летняя Галина и её дочь-инвалид. У обеих даже не оформлена пенсия. Живут на случайные заработки. Мать собирает в окрестностях картон и сдаёт его. На вырученные деньги покупает хлеб.

«Они не алкаши. Возможно, просто малограмотные. Галина Валентиновна боится оставлять надолго свою дочку одну. Поэтому даже не едет оформлять пенсию. Сама она тоже инвалид: у нее не видит один глаз. Поэтому далеко от дома не отходит — чтобы не заблудиться», — рассказывает Елена.

По словам местных жителей, у женщин есть паспорта и документы на квартиру. Дом признан аварийным, но три квартиры остаются не расселёнными. По данным волонтёров, расселить дом планируют к 2023 году.

«Люди ещё пять должны жить без воды, канализации и отопления? У них только электричество осталось. Зимой спасаются обогревателями, руки мыть ходят в соседние дома. А проводка очень ветхая. Мы писали в пожнадзор. Там ответили, что переселением они не занимаются, но ситуацию взяли на контроль и направили информацию в администрацию», — рассказывает Елена.

Сейчас женщинам помогают неравнодушные местные жители. После того, как кинули кличь в соцсетях, женщинам принесли телефон, одежду, продукты.

«Они ни от чего не отказываются. Но ведут себя очень скромно. Говорят, что больше ничего не нужно, справятся как-нибудь сами. Но жить в таких условиях невыносимо. В дом частенько залазят подростки и бездомные», — поясняет Елена. По её словам, после обращения в администрацию, к женщинам даже приходили сотрудницы соцзащиты и предложили положить на обследование в больницу, но они отказались, так как всего боятся.