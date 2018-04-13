В Нижнем Новгороде стартовал XII конкурс спецпроектов Лукойла 

фото pixabay.comВ Нижнем Новгороде стартовал XII конкурс спецпроектов Лукойла11 апреля 2018 года в Законодательном собрании Нижегородской области объявлен ХIIКонкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской, Владимирской, Ярославской и Вологодской областях, республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашия.
В торжественной церемонии приняли участие и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, и.о. председателя законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов, руководители предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в регионе, а также более 90 представителейнижегородских общественных организаций.
По словам Евгения Люлина, «взаимодействие правительства Нижегородской области и ПАО „ЛУКОЙЛ“ строится на основе соглашения о взаимном сотрудничестве, по которому правительство оказывает поддержку инвестпроектам „ЛУКОЙЛа“, а Компания, со своей стороны, помогает воплощать в жизнь важные для нижегородцев общественные начинания. Конкурс социальных и культурных проектов является одной из наиболее эффективных форм социальных инвестиций компании „ЛУКОЙЛ“. Среди них — проведение в Нижнем Новгороде первой за десятилетия выставки картин из Третьяковской галереи, общественная акция по борьбе с браконьерским ловом рыбы „Свободная Волга“, поддержка отцов, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие».
Ежегодно в состав экспертного совета входят представители Законодательного собрания Нижегородской области.
«За все время существования конкурса было поддержано 530 проектов в различных сферах — это и спорт, и экология, и художественные промыслы. Люди, которые придумывают проекты, объединяя энтузиастов вокруг себя, нашли мощного партнера в лице «ЛУКОЙЛа». Безусловно, эффект от такой совместной работы всегда будет выше», — подчеркнула Ольга Щетинина.
Оргкомитет будет принимать заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований до 31 мая 2018 год по направлениям: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология». Кроме того, в Год добровольца, объявленного в России, добавлена еще одна номинация. Генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов рассказал: «В этом году мы учредили дополнительную номинацию — „Молодежные инициативы“. Она посвящена 25-летию Благотворительного фонда „ЛУКОЙЛ“, и мы ожидаем, что в этой номинации будут присутствовать проекты, направленные на внедрение новых методик работы с детьми, подростками, на развитие творческого потенциала молодежи, а также на продвижение идеи молодежного волонтерского движения»