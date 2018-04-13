В Нижнем Новгороде стартовал XII конкурс спецпроектов Лукойла

По словам Евгения Люлина, «взаимодействие правительства Нижегородской области и ПАО „ЛУКОЙЛ“ строится на основе соглашения о взаимном сотрудничестве, по которому правительство оказывает поддержку инвестпроектам „ЛУКОЙЛа“, а Компания, со своей стороны, помогает воплощать в жизнь важные для нижегородцев общественные начинания. Конкурс социальных и культурных проектов является одной из наиболее эффективных форм социальных инвестиций компании „ЛУКОЙЛ“. Среди них — проведение в Нижнем Новгороде первой за десятилетия выставки картин из Третьяковской галереи, общественная акция по борьбе с браконьерским ловом рыбы „Свободная Волга“, поддержка отцов, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья и многие другие».

Ежегодно в состав экспертного совета входят представители Законодательного собрания Нижегородской области.

«За все время существования конкурса было поддержано 530 проектов в различных сферах — это и спорт, и экология, и художественные промыслы. Люди, которые придумывают проекты, объединяя энтузиастов вокруг себя, нашли мощного партнера в лице «ЛУКОЙЛа». Безусловно, эффект от такой совместной работы всегда будет выше», — подчеркнула Ольга Щетинина.