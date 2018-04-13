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Известна дата открытия купального сезона в Барнауле
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Известна дата открытия купального сезона в Барнауле 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Открытие купального сезона-2018 в Барнауле запланировано на 10 апреля, закрытие — 25 августа. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.
В городе предусмотрено два официальных места отдыха, используемые для купания: пляж на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10), пляж «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).
Напомним, на содержание пляжа на острове Помазкин в текущем году мэрия готова потратить почти 400 тысяч рублей. Территорию пляжа благоустроят, здесь появятся новые душевые кабины, биотуалеты и т.д.
Отметим, что в купальный сезон администрациями будут проводиться рейды с целью выявления несанкционированных мест купания.
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